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Центральный автовокзал Самары отменил все рейсы 23 февраля

23 февраля 2023 13:36
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Центральный автовокзал Самары отменил все рейсы 23 февраля

Самарский автовокзал временно отменил рейсы 23 февраля. Об этом Sovainfo.ru сообщили очевидцы, которые не смогли сегодня уехать из города.

В четверг все, кто планировал уехать от Центрального автовокзала Самары, вынуждены были изменить свои планы.

- На автовокзале отменены все рейсы. Причина – плохие погодные условия. Говорят, много ДТП на трассах, - сообщили очевидцы.

Эту информацию подтвердили в региональном Минтрансе. В Ведомстве добавили, что рейсы отменены, а до какого времени будут действовать такие ограничения, пока не уточняется.

Погода и правда преподносит неприятные сюрпризы. В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за снегопада, ветра и плохой видимости на дорогах. Утром на трассе в Самарской области произошла смертельная авария с маршрутным автобусом. Есть погибшие и пострадавшие.

Теги: Городской транспорт

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