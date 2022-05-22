Цeнтр ГИМС напоминает правила выхода в акватории на маломерных судах

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Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области напоминает, что с началом навигационного периода судовладельцам необходимо проверить техническое состояние своих маломерных судов, укомплектовать их всем необходимым имуществом, спасательными средствами и необходимым оборудованием.

Управлять маломерными судами, подлежащими государственной регистрации в реестре маломерных судов, допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления маломерными судами.

В прошлом году вступили в силу новые Правила пользования маломерными судами на водных объектах, содержащие в том числе требования к маневрированию и буксировке, а также расширенный перечень неисправностей, при наличии которых запрещается эксплуатация судна.

Для управления маломерными судами, не подлежащими государственной регистрации, наличие удостоверения на право управления маломерными судами не требуется, однако, владельцы данного типа судов должны соблюдать установленные требования вне зависимости от того, чем они управляются – веслами или маломощным мотором.

У парусного судна приоритет – их обязаны пропускать все судна, а у судов, оборудованных мотором наоборот – они пропускают все остальные типы судов.

При буксировке любого судна или устройства отдельный человек должен наблюдать за буксируемым судном или устройством. Строго запрещено заходить под парусом или мотором в акватории пляжей и мест массового прибрежного отдыха. Также запрещено швартоваться, останавливаться и становиться на якорь в пределах фарватера, возле навигационных знаков, под мостами.

Индивидуальные спасательные средства должны соответствовать размеру и массе лиц, их использующих, и при применении должны быть застегнуты и обеспечивать закрепление на теле пользователя, исключающее самопроизвольное снятие при падении в воду. Надевать спасательные жилеты необходимо на водных мотоциклах (гидроциклах) либо на буксируемых маломерными судами устройствах (бананы, водные лыжи, ватрушки), а также на беспалубных маломерных судах длиной до 4 метров. Дети в возрасте до 12 лет обязаны использовать жилет вне помещений лодки. Владельцы плавсредств неизменно обязаны комплектовать их индивидуальными спасательными средствами.

Запрещено перевозить на судне детей до 7-летнего возраста без сопровождения совершеннолетнего.

Лица, управляющие маломерными судами обязаны обеспечить безопасность пассажиров при посадке, высадке и на период пребывания на судне, осуществлять плавание в бассейнах, соответствующих категории сложности плавания судна, знать условия плавания, навигационную и гидрометеорологическую обстановку в районе плавания, прекращать движение судна по требованию государственного инспектора по маломерным судам и другие пункты.

В число неисправностей, исключающих эксплуатацию маломерного судна, входит:

- поврежденное швартовое оборудование;

- отсутствие или разгерметизация предусмотренных конструкцией маломерного судна герметичных отсеков, воздушных ящиков или блоков плавучести;

- утечка топлива из баков, шлангов системы питания;

- несоответствие нормам комплектации и оборудования судна, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности маломерных судов»;

- отсутствие индивидуальных спасательных средств по количеству лиц, находящихся на борту, или их неисправность.

Судовладельцам необходимо иметь при себе документы на управление маломерным судном на воде (судовой билет, удостоверение). Перед выходом на водные объекты необходимо постоянно проверять исправность судна и его укомплектованность в соответствии с обязательными нормами снабжения. Минимальный набор средств безопасности определен в судовом билете каждого конкретного судна и обязателен при нахождении на водоемах. На борту должен находиться достаточный запас горючего.

Если на водоеме «гуляет» высокая волна или лодка неустойчива, лучше не отходить далеко от берега. В любом случае, обязательно возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон, сообщите родственникам информацию о маршруте движения, предполагаемом месте нахождения и времени возвращения назад.

Необходимо помнить, что выход в плавание и прибытие к месту назначения следует рассчитывать на светлое время».

При плавании на маломерных судах запрещается:

- управлять маломерным судном, не зарегистрированным в установленном порядке;

- передавать управление судном лицу, не имеющему права управления;

- эксплуатировать суда, не несущие бортовых номеров;

- переоборудовать суда без соответствующего разрешения;

- нарушать нормы загрузки и пассажировместимости;

- эксплуатировать судно в состоянии алкогольного опьянения.

Помните о безопасности и в случае нештатной ситуации звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»