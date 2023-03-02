Трети россиян пришлось начать экономить на ремонте и обслуживании автомобиля

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31% россиян отметили, что их расходы на обслуживание и ремонт авто за последний год увеличились на 15-20%, еще 29% стали тратить на 25-30% больше, выяснили СК «Росгосстрах» и сервис проверки автомобилей Автокод в ходе совместного опроса.

За последний год 30% автовладельцев потратили на ремонт и обслуживание личного транспорта от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, каждый пятый — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а у 17% данная статья расходов составила более 100 тысяч рублей.

Треть респондентов признались, что раньше они не экономили на ремонте и обслуживании машины, а теперь стали это делать. Почти каждому четвертому (23%) приходилось экономить всегда, а 40% никогда не экономили и не планируют.

Автовладельцы рассказали, на чем именно они экономят:

откладывают мелкий кузовной ремонт — 50%;

покупают более дешевые расходники — 49%;

проводят плановое техобслуживание самостоятельно — 46%;

покупают более дешевые запчасти (аналоги) — 44%;

ремонтируют авто самостоятельно — 43%.

А вот на замене шин респонденты не планируют экономить. Данный вариант ответа выбрали 47%.

23% россиян отказались от ежедневной эксплуатации автомобиля, а 14% перестали ездить в дальние поездки на своей машине.

На автомобильной страховке большая часть россиян старается не экономить — об этом говорят 43% респондентов. 35% россиян для оформления ОСАГО стали искать полисы с более дешевой базовой ставкой. 11% решили отказаться от каско, а 5% нашли альтернативный вариант и перешли на каско с неполным покрытием.

«Сейчас автомобилистам приходится экономить не только из-за подорожания запчастей, но и из-за того, что некоторые оригинальные детали перестали быть доступны к заказу, либо ожидание доставки доходит до 3-4 месяцев. Сильнее всех экономить стали те, кто используют автомобиль в коммерческих целях (такси, доставки). Многие из них перешли на масла отечественных производителей, а резину и многие запчасти начали приобретать из Поднебесной. Есть, конечно, и те, кто начал производить ремонт сами, но это очень небольшое количество автолюбителей», — рассказал эксперт сервиса «Автокод» и профессиональный автоподборщик Игорь Шагапов.

«Даже для «рукастого» автомобилиста, знающего хорошие и недорогие каналы поставок запчастей, происшествие на дороге грозит серьезными расходами — все же за последний год рост стоимости на значительную часть деталей автомобиля, а также на лаки и краски был очень заметным. Поэтому экономию на страховании каско в такой ситуации едва ли можно считать разумным и ответственным поведением. Тем более, что сейчас есть много вариантов более доступного в плане цены каско с неполным покрытием — в нашей компании, наверное, одна из самых широких линеек таких продуктов для автомобилистов с разным уровнем дохода, — говорит директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК «Росгосстрах» Елена Федорова. — Например, можно обратить внимание на полис «Каско Профессионал». Программа включает в себя ремонт или выплаты в случае ДТП по вине третьих лиц, а также техническую помощь на дороге. В случае каких-либо проблем большую часть забот на себя возьмут квалифицированные автоконсультанты — помогут оперативно установить причину неисправности, вызовут эвакуатор и организуют помощь».

Репрезентативный опрос проведен в феврале 2023 года среди 1222 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ