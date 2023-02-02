Транспортные прокуроры проверили суда, курсирующие между Самарой и Рождествено

171

Как сообщает надзорный орган, фактически водный транспорт соответствует требованиям безопасности, однако обязательные судовые документы в нарушение закона хранятся в офисах владельцев.

Куйбышевская транспортная прокуратура проверила, как соблюдаются требования безопасности и эксплуатации водного транспорта, перевозящего пассажиров зимой по Волге, и установила, что на маломерных судах на воздушной подушке на маршруте между Самарой и Рождествено отсутствуют обязательные судовые документы. Речь идет об официальных свидетельствах, подтверждающих безопасность судна, годность к плаванию и допуск их для перевозки пассажиров.

В надзорном органе уточняют, что фактически маломерные суда соответствуют требованиям безопасности, но документы хранятся в офисах судовладельцев — и это нарушение закона.

Руководителям двух организаций судовладельцев внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, пишет СитиТраффик.