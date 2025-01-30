Трамвайный парк Самары готовится принять четырех «Львят»

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Компания «ПК Транспортные системы» направила в Самару четыре односекционных трамвая марки 71-911ЕМ «Львенок». Как сообщил на пресс-конференции в региональном Правительстве заместитель главы Самары Сергей Маркин, всего до конца 2025 года областной центр ожидает поставку 40 таких низкопольных трамваев.



"В год 110-летия запуска первого трамвая на линию в Самаре обновление парка – самый лучший подарок Трамвайно-троллейбусному управлению. Многие вагоновожатые, кондукторы с нетерпением ждут, когда сядут в кабину современного трамвая, – рассказал Сергей Маркин. – На нашем предприятии все готово к приемке. Модель «Львенок» будет такой же комфортной, как недавно запущенные на линии «Витязи М». Трамвай низкопольный, с плавным ходом, оснащен системой пожарной безопасности, видеокамерами, USB-разъемами для подзарядки мобильных устройств и многим другим".



Все дверные проемы в трамвае «Львенок» оборудованы системой активной кромки безопасности, которая препятствует закрытию дверей, если еще не все пассажиры зашли или вышли из салона. На случай ДТП трамвай оборудован системой пассивной безопасности, благодаря которой сила удара распределяется по всему вагону. Это позволяет минимизировать риски для здоровья пассажиров и водителя.



«Обкатку «Львят» будем проводить в ночное время. После выведем их на маршрут № 13. Он востребован среди работников крупных промышленных предприятий областного центра, школьников и студентов, – сказал заместитель главы Самары Сергей Маркин. – Важно, что новые вагоны будут постепенно сменять те старые трамваи «Татра Т3», что сейчас работают на маршруте. Также предполагается, что новые трамваи направят и на маршруты 3, 22, 5. Это поможет в утренние и вечерние часы увеличить пропускную мощность загруженных маршрутов. Основная задача, которую перед нами ставит глава города Иван Николаевич Носков, – выстроить расписание работы общественного транспорта максимально комфортно для пассажиров, особенно в часы пик. Справиться с этой задачей поможет и обновление подвижного состава. Благодарю за оказываемое содействие в этом вопросе министерство транспорта региона».



Самара – тринадцатый город, где появится модель 71-911ЕМ «Львенок». В настоящее время такие трамваи ходят в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Улан-Удэ, Перми, Ульяновске, Красноярске, Череповце, Туле, Курске, а также на первом в России межмуниципальном трамвайном маршруте «Екатеринбург – Верхняя Пышма».

Ранее глава Иван Носков сообщил о планах администрации города обновить и расширить автопарк муниципальных предприятий, осуществляющих общественные перевозки.

Фото: администрация Самары