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Трамвайно-троллейбусная сеть Самары нуждается в обновлении. Об этом можно судить из проекта постановления, который опубликовали на сайте мэрии областной столицы.

— Парк трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) областной столицы насчитывает 423 трамвайных вагона и 235 троллейбусов. При этом подвижной состав характеризуется высокой степенью износа. По трамваям этот показатель равен 90%, по троллейбусам — 80%, — пояснил глава департамента транспорта Самары Сергей Маркин.

Чиновник рассказал, с какими проблемами сталкиваются местные жители и чиновники из-за отсутствия своевременного обновления. Только с начала 2021 года в Самаре зафиксировали 2670 простоев трамваев. Большая часть из них произошла из-за технической неисправности самих вагонов (2118). На втором месте среди причин аварий — проблемы в работе контактных сетей (515 простоев). Замыкают список причин поломки путевого оборудования (19 простоев) и сход вагонов с рельсов (18 раз).

По его словам, существующий парк машин необходимо обновить. По предварительным подсчетам, в порядок привести нужно 234 трамвайных вагона и 103 троллейбуса.

Однако неисправности вагонов и оборудования — это не единственная проблема, о которой сообщили в дептрансе. Они подсчитали процент износа трамвайных и троллейбусных линий в городе. Выводы также нельзя назвать утешительными.

— Протяженность трамвайных путей в городе — 166,5 километра, из них находятся в эксплуатации — 148,2 километра. Износ составляет 46%, — сообщили в дептрансе.

Один из последних крупных и заметных простоев трамваев зафиксировали в начале апреля в районе Постникова оврага. По словам очевидцев, рельс буквально рассыпался. Из-за этого на 20 минут встало движение общественного транспорта, пишет 63.ру.