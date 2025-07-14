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Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства

14 июля 2025 14:16
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Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства

11 июля в Самарской области завершился XXII областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов Самарской области.  В конкурсе приняли участие 14 команд из семи городов Самарской области – Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Кинеля, Отрадного и Жигулевска.

Конкурс организован областным министерством транспорта  автомобильных дорог Самарской области совместно с ассоциацией «Самарское региональное объединение перевозчиков грузовым и пассажирским транспортом «Волгаавтотранс» и Самарской областной организацией «Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства».

9 июля, на первом этапе конкурса, водители общественного транспорта, а также крупнейших предприятий региона прошли экзамен на знание правил дорожного движения в учебном центре Самарского МП «Трамвайно-троллейбусное Управление».  

11 июля на Южной парковке Стадиона «Самара Арена» в Самаре специалисты продемонстрировали мастерство вождения автобусов особо большой, большой и средней вместимости отечественного производства. Водители должны были за 10 минут пройти несколько упражнений, в том числе змейку, параллельную парковку, остановку.

По результатам личного зачета на автобусах особо большого класса победителем стал водитель АО «ТПАТП №3» Павел Лябаев, второе и третье места заняли сотрудники АО «Тольяттиазот» Василий Соколов и Евгений Устюжанин. В командных зачетах большинство первых мест также заняли команды из Тольятти. В числе призеров конкурса - команды из Самары, Новокуйбышевска, Жигулевска и Кинеля.

По итогам соревнований исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин вручил победителям дипломы, кубки и медали.

Развитие транспортной отрасли, в том числе повышение качества и культуры вождения общественного транспорта,  – одна из главных задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.  Проведение конкурсов профессионального мастерства способствует формированию сплоченного водительского сообщества, стимулирует водителей к совершенствованию своих профессиональных навыков, повышает престиж профессии.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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