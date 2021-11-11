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Строительство ВСМ Москва — Петербург могут отменить

11 ноября 2021 13:01
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Строительство ВСМ Москва — Петербург могут отменить

На уровне правительства рассматривается возможность отказа от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, вместо этого проекта власти могут построить выделенный грузовой ход между городами.

В то же время не исключено, что от планов не откажутся полностью, а лишь сдвинут сроки реализации.

Работы по созданию ВСМ оценили в 1,4-1,7 триллиона рублей. Появление магистрали должно было сократить время перемещения между городами до двух часов 15 минут. Изначально предполагалось построить ее к 2027 году.

Газета добавила, что в протоколе совещания от 27 октября у первого вице-премьера Андрея Белоусова по инвестпрограмме и финансовому плану РЖД на 2022–2024 годы содержится поручение дополнительно оценить проект ВСМ "с учетом поручений президента Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна".

В проекте этого документа, который также видел "Коммерсантъ", этот пункт изложили чуть иначе: там речь шла об "оптимизации проекта строительства ж/д линии Москва — Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей". В самой компании отказались от комментариев.

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