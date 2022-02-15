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Стоимость проезда в самарском метро оценили в 83 рубля

15 февраля 2022 10:21
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Стоимость проезда в самарском метро оценили в 83 рубля

Мэрия Самары снова решила скорректировать постановление о стоимости проезда в общественном транспорте. Новые поправки касаются метрополитена.

— Расчетный тариф на перевозку пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных метрополитеном норм установить в размере 83 рублей 31 копейки, а не в сумме 80 рублей 16 копеек, — следует из проекта постановления.

В 2022 году самарский метрополитен планирует обслужить 10,69 миллиона пассажиров. Это на 4,3% больше, чем в прошлом году.

Расчетный тариф по сути представляет собой себестоимость поездки в метро. При этом билет для пассажиров стоит 35 рублей при расчете наличными. Разницу покрывают за счет перечисления перевозчику — МП «Самарский метрополитен» — субсидий из регионального бюджета.

— Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области согласовал новый расчетный тариф. При его использовании сумма недополученных доходов от перевозки пассажиров составит 575,29 миллиона рублей. При этом в региональном бюджете на их покрытие предусмотрели только 350 миллионов рублей. То есть дополнительно потребуется еще 225,29 миллиона рублей, — указано в документах горадминистрации.

Сейчас документы проходят процедуру согласования. В случае их утверждения мэрия, вероятнее всего, отправит заявку на дополнительное финансирование работы метрополитена в региональное правительство.

Рентабельность самарского метро власти рассчитывают повысить за счет строительства новой станции. Правда, потребуется много денег. Подготовка уже началась, пишет 63.ру.

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