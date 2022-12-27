Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Самаре в новогоднюю ночь

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Власти Самары определились с графиком работы автобусов, трамваев, троллейбусов и метро в ночь с 31 декабря на 1 января. Несмотря на то что массовых гуляний и салюта в этот раз не будет, работу транспорта решили продлить.

— В ночь с 31 декабря на 1 января в Самаре работа трамваев и троллейбусов продляется до 02:00 1 января. Затем на линию наземный электротранспорт вернется уже в 05:00 1 января. Далее по 8 января он будет курсировать по расписанию выходного дня. Автобусы будут работать по такому же графику, — предупредили в мэрии областной столицы.

Перейдет на особый график и самарский метрополитен. С 31 декабря по 8 января он будет работать в режиме выходного дня: с 06:00 до 24:00.

Новый год в регионе будут отмечать в особом режиме. Для этого власти Самары ввели дополнительные меры для безопасности населения. На набережной поставят ЧОП, которое займется охраной территории с 1 по 31 декабря 2022 года, пишет 63.ру.