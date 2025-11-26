92

Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно. Об этом представитель прокуратуры заявила на расширенном заседании профильного комитета губернской думы.

Помощник областного прокурора по взаимодействию с представительными и исполнительными органами власти Люция Салахова заметила, что каждый год ее ведомство просит выделить на эти задачи 900 млн рублей. Но в итоге сумма снижается на порядок — например, в бюджете на 2026–2028 год запланировано всего 60 млн, пишет Самара-АиФ