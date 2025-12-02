Автобусы до аэропорта Курумоч за месяц перевезли 8 тысяч пассажиров

За первый месяц работы новых автобусных маршрутов из Самары и Тольятти до международного аэропорта «Курумоч» перевезено свыше 8 тысяч пассажиров.

Проект регулярного сообщения, запущенный 1 ноября по поручению главы региона Вячеслава Федорищева, успешно встроился в транспортную систему губернии, подтвердив свою востребованность у пассажиров.

Ключевые показатели:

• Маршрутом № 222 (Самара) воспользовались около 6 тысяч человек.

• Маршрутом № 333 (Тольятти) — более 2 тысяч человек.

• Наиболее востребованное время отправления: 14:00 из Самары и 12:00 из Тольятти.

Маршруты работают в экспресс-режиме с минимальным количеством остановок. Поездка от железнодорожного вокзала Самары занимает в среднем от 65 минут, от ТЦ «Парк Хаус» в Тольятти – от 80 минут.

В перевозках задействовано 10 современных автобусов большого класса, оснащенных мягкими креслами и вместительными багажными отсеками, сообщает Департамент информполитики.