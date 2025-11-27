Спрос на короткие автопоездки растёт: Туту поможет арендовать машину в Самаре

Сервис путешествий Туту вышел на рынок аренды автомобилей, пишет "Коммерсантъ". Теперь путешественники могут забронировать автомобиль в 22 туристических городах, включая Сочи, Минеральные Воды, Казань, Мурманск, Самару, Нижний Новгород и Владикавказ. Сделать это можно на сайте или в приложении.

Арендовать на Туту можно автомобили как среднего класса, так и премиум-класса. Депозит не понадобится: достаточно привязать кредитную или дебетовую карту. Путешественники могут забрать машину в аэропорту, на железнодорожном вокзале или прямо в городе. Понадобятся российский паспорт и водительское удостоверение, чтобы получить автомобиль.

Вячеслав Дусалеев, генеральный директор сервиса путешествий Туту:

«Запуск аренды автомобилей — часть стратегии компании по трансформации в экосистему путешествий. Мы видим, что интерес к автопоездкам растёт. Так, по данным Туту, число путешествий выходного дня с начала года выросло вдвое. При этом 60% россиян отправляются в такие поездки на автомобиле. Дорожная инфраструктура развивается достаточно быстро, а благодаря машине путешественники могут более гибко планировать маршрут, заезжать в малые города и уникальные природные локации, открывая Россию с новой стороны».

Получить машину могут водители от 21 года и со стажем не меньше двух лет. Лимит пробега — 250 километров в день. До начала аренды отказаться от услуги можно бесплатно. При желании путешественник может оформить страховку с полным покрытием.