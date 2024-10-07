Современная отечественная техника для уборки снега поступила на КбшЖД

Я нашел ошибку
Главные новости:
Из Феодосии эвакуируют около 300 человек после возгорания на нефтебазе
Из Феодосии эвакуируют около 300 человек после возгорания на нефтебазе
Учителя усомнились, что штрафы защитят их от оскорблений
Учителя усомнились, что штрафы защитят их от оскорблений
Парашютисты из Самарской области взяли золото в Финале Кубка России в Чеченской Республике
Парашютисты из Самарской области взяли золото в Финале Кубка России в Чеченской Республике
В Самарской области в выходные пьяными за руль сели 45 водителей
В Самарской области в выходные пьяными за руль сели 45 водителей
В Самарской области смертность в два раза превысила рождаемость
В Самарской области смертность в два раза превысила рождаемость
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
ВГТРК подтвердила хакерскую атаку на свои онлайн-сервисы
ВГТРК подтвердила хакерскую атаку на свои онлайн-сервисы
АвтоВАЗ начал испытания электрической Lada Aura
АвтоВАЗ начал испытания электрической Lada Aura
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.87
-0.16
EUR 104.74
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Первая встреча серии ридинг-групп «Читать кино» в Самаре состоится 10 октября
Отрадный сегодня стал центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы в Самарской области
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Современная отечественная техника для уборки снега поступила на КбшЖД

7 октября 2024 11:54
120
Современная отечественная техника для уборки снега поступила на КбшЖД

На Куйбышевскую железную дорогу поступила современная снегоуборочная машина, предназначенная для быстрой очистки железнодорожных путей от снежных заносов. Использовать ее планируют на участках с наиболее интенсивным движением пассажирских поездов в Самарской и Оренбургской областях.

Согласно ее характеристикам даже при сильных снегопадах всего за два часа она способна полностью расчистить от снега железнодорожный путь длиною более чем в 40 км. 

Всего  к зимнему периоду 2024 – 2025 годов для уборки и расчистки снега на Куйбышевской железной дороге уже подготовлено 108 единиц спецтехники.     Это 58 снегоуборочных поездов в границах станций, 37 снегоочистительных машин для работы на межстанционных перегонах, 11 пневмообдувочных машин, два роторных снегоочистителя для устранения снежных заносов в сложных метеоусловиях.

Также уже проверены все системы пневмообдувки и обогрева стрелочных переводов, составлен график постоянного контроля очистки стрелочных переводов и путей на станциях. Определены участки магистрали, требующие усиленного режима работы снегоуборочных машин.

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
7 октября 2024  13:18
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
48
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
6 октября 2024  14:22
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
489
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
5 октября 2024  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
716
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
3 октября 2024  14:04
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
824
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
2 октября 2024  22:39
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
808
Весь список