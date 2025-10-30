Я нашел ошибку
«РКС-Самара» подвели итоги поливной кампании 2025 года
В Самаре состоится премьера спектакля о поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд

30 октября 2025 13:46
81
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд

29 октября в Самарском музее автотранспорта состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. 

За добросовестный труд наградили порядка 20 сотрудников предприятия «Самара Авто Газ», которое почти девять лет работает на городских маршрутах.

 В связи с профессиональным праздником наградили водителей и кондукторов, механиков, слесарей и мойщиков, кассиров, диспетчеров и др. Благодарственное письмо главы города Самара Ивана Носкова и ценный подарок от профсоюза вручены заместителю руководителя службы эксплуатации предприятия «Самара Авто Газ» Алексею Перезнатнову.

