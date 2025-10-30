Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд

81

29 октября в Самарском музее автотранспорта состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

За добросовестный труд наградили порядка 20 сотрудников предприятия «Самара Авто Газ», которое почти девять лет работает на городских маршрутах.

В связи с профессиональным праздником наградили водителей и кондукторов, механиков, слесарей и мойщиков, кассиров, диспетчеров и др. Благодарственное письмо главы города Самара Ивана Носкова и ценный подарок от профсоюза вручены заместителю руководителя службы эксплуатации предприятия «Самара Авто Газ» Алексею Перезнатнову.