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Сотрудники ДПС в Самарской области осуществляют «скрытое патрулирование»

18 ноября 2021 12:38
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Сотрудники ДПС в Самарской области осуществляют «скрытое патрулирование»

В рамках организации контроля за дорожным движением, наряды отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области осуществляют профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий на территории региона. В целях снижения тяжести их последствий и формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения, инспекторы дорожно-патрульной службы осуществляют скрытое патрулирование, выявляя нарушения ПДД РФ в «потоке». 

Данные мероприятия проходят на постоянной основе с июля 2021 года. Сотрудники спецроты несколько раз в неделю осуществляют скрытое патрулирование на автодорогах области, в наиболее аварийно-опасных местах. Ежемесячно в мероприятиях задействованы порядка 20 нарядов ДПС.  

Передвигаясь на автомобиле без цветографической окраски, сотрудники Госавтоинспекции фиксируют нарушения ПДД с помощью видеосъемки и направляют данные ближайшему экипажу ДПС. 

Наиболее частым правонарушением, выявляемым инспекторами, является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. 

Областная Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или же лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Кроме того, не стоит забывать, что результатом данного нарушения всегда являются наиболее тяжкие последствия. 

 

Теги: БДД

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