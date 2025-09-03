Я нашел ошибку
Билайн запустил новый формат франшизы
Самарские лесники передали 50 кубов древесины и тонну гумпомощи на СВО
Подросткам хотят запретить делать татуировки
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
Жители Самары и области вновь сообщают о проблемах со связью и доступом к интернету
Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
Сотни пассажиров рейса «Шарм-эль-Шейх-Волгоград» застряли в аэропорту Курумоч

3 сентября 2025 10:33
155
Сотни пассажиров рейса «Шарм-эль-Шейх — Волгоград» застряли в аэропорту Курумоч

Возвращающиеся из Египта в Волгоград пассажиры рейса SM 917 3 сентября застряли в аэропорту Самары. Люди находятся в буферной зоне уже 9 часов.

Волгоградцев высадили в самарском аэропорту и предложили добираться домой своим ходом. Возмущенные пассажиры считают, что авиакомпания Air Cairo нарушила договор.

Лайнер вылетел из Египта накануне в 17:40. В Самаре самолет сел в 23:00 по местному времени. Людям пришлось ночевать в аэропорту — гостиницу им не предоставили, пишет НовостиВолгограда.ру.

— Утром 3 сентября нам сказали растаможиться и ехать до Волгограда своим ходом, — отмечают пассажиры.

У многих просто не хватает денег на новый билет, кто-то возвращается в Волгоград целой семьей с маленькими детьми. Волгоградцы отмечают, что самолет вез 172 человека.

