Сотни пассажиров рейса «Шарм-эль-Шейх-Волгоград» застряли в аэропорту Курумоч

Возвращающиеся из Египта в Волгоград пассажиры рейса SM 917 3 сентября застряли в аэропорту Самары. Люди находятся в буферной зоне уже 9 часов.

Волгоградцев высадили в самарском аэропорту и предложили добираться домой своим ходом. Возмущенные пассажиры считают, что авиакомпания Air Cairo нарушила договор.

Лайнер вылетел из Египта накануне в 17:40. В Самаре самолет сел в 23:00 по местному времени. Людям пришлось ночевать в аэропорту — гостиницу им не предоставили, пишет НовостиВолгограда.ру.

— Утром 3 сентября нам сказали растаможиться и ехать до Волгограда своим ходом, — отмечают пассажиры.

У многих просто не хватает денег на новый билет, кто-то возвращается в Волгоград целой семьей с маленькими детьми. Волгоградцы отмечают, что самолет вез 172 человека.