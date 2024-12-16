Снегопад в Самаре 16 ноября вызвал пробки в 10 баллов

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Утро понедельника, 16 декабря, началась с трудностей. Добраться до работы и учебы самарцам непросто: несколько автобусов изменили маршруты из-за сложных дорожных условий, а заторы достигли максимума: по версии сервиса Яндекс.Пробки основные улицы забиты машинами на десять баллов из десяти, пишет Сова.

В 8:23 в Дептрансе областной столицы сообщили, что автобусы № 35 из-за неблагоприятной погоды будут следовать без заезда на остановку "НФС".

В 8:40 внесли коррективы и в работу маршрутов № 1, 50 и 51: из-за застрявшей фуры они будут ехать без заезда на остановки "Автостанция Красная Глинка" и "ул. Батайская".

Автобусы № 61 следуют по ул. Солнечной, 5-й Просеке, Ново-Садовой в оба направления.

В метро сегодня оживленнее, чем обычно, сообщила местная жительница:

- Я часто добираюсь до работы на метро, как правило, утром людно, но иногда даже могут быть свободные сидячие места. Сегодня вагоны битком, давно такого не было, - поделилась она.