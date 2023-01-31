Скоростные суда «Метеор» купят для Самарской области в 2023 году

224

В Самарской области появится новый водный транспорт. Это два скоростных судна на подводных крыльях «Метеор 120Р».

Приобретение судов в 2023 году внесли в проект обновленной программы развития транспортной системы в 63-м регионе. В течение трех лет из областного бюджета перевозчикам будет поступать ежегодная субсидия в 77 миллионов рублей на оплату лизинговых платежей.

Скоростное судно на подводных крыльях «Метеор 120Р» представляет собой модификацию советских «Метеоров». Судно рассчитано на 116–120 пассажиров. Развивает скорость до 65 км/ч. Может пройти без дозаправки 600 км. Первое судно «Метеор 120Р» спущено на воду 3 августа 2021 года.

«Метеоры» нужны для запуска скоростного межрегионального маршрута Самара — Ульяновск — Казань. Он свяжет крупные центры Среднего Поволжья.

— Все существующие маршруты речного транспорта в регионе имеют только пригородное или внутригородское сообщение. Поэтому межрегиональный маршрут является перспективным для области, — говорится в пояснительной записке к проекту программы.

О планах по закупке «Метеоров» власти объявили еще в конце 2021 года. Тогда же стала известна предварительная дата закупки судов и сумма субсидий. В ноябре 2022 года в самарском Минтрансе сообщили, что прорабатывают финансовую модель реализации проекта с двумя другими регионами, участвующими в нем, пишет 63.ру.