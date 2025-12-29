Я нашел ошибку
Самарские застройщики встретились с региональным Росреестром Когда: 29 декабря в 10:27
В Самаре водитель врезался в кирпичную кладку
В 2026 году россияне всё больше будут делать выбор в пользу готовой еды
В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки до 9% к концу 2026 года
Самарский ОМОН «Утес» в этом году отметил день образования отряда
80 ёлок‑нелегалов: самарская полиция накрыла базар у дороги
Жители Самары оценили оформление города к Новому году в среднем на 3,32 балла
самыми аккуратными водителями в каршеринге стали Андреи и Сергеи
Самыми аккуратными водителями в каршеринге стали Андреи и Сергеи

По итогам 2025 года наиболее аккуратными водителями, которые пользуются каршерингом, стали пользователи в возрасте от 40 до 60 лет, а также Андреи, Сергеи, Павлы, Вячеславы, Марины и Елены. Об этом «Известиям» 29 декабря рассказали в компании «Делимобиль», которая изучила внутреннюю статистику.

Реже всего в текущем году попали в ДТП автомобили зеленого, белого и синего цветов. В топ наиболее безопасных моделей машин вошли Nissan Qashqai, Kia Rio X, Belgee X50, Chery Tiggo 4, Geely Coolray, Volkswagen Tiguan и Kia Sportage.

В 2025 году пользователи каршеринга поставили несколько личных рекордов. Больше всех потратил 33-летний москвич — 2,5 млн рублей. Второе и третье места заняли 25-летний петербуржец (2,3 млн рублей) и 30-летний житель Казани (2 млн рублей). Самый большой годовой пробег — у 47-летнего москвича: 336 тыс. км, что сравнимо с расстоянием в полпути от Земли до Луны. Следом идет петербуржец с 202 тыс. км (пять оборотов вокруг Земли по экватору) и казанец с 180 тыс. км (почти 1,5 оборота вокруг Солнца).

В топ популярных у пользователей каршеринга моделей вошли Kia Rio, Haval Jolion, Geely Coolray, Jetta VS5 и Jaecoo J7. Одновременно рос интерес к премиальному сегменту: все чаще арендовали Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi и Changan. Выбор элитных авто зависел от возраста: пользователи 21–40 лет отдавали предпочтение Mercedes-Benz, BMW и Audi, а старше 40 — корейским и китайским кроссоверам. Также менялись сезонные предпочтения: осенью чаще брали кроссоверы, а весной — спортивные модели.

Всего за год пользователи сервиса проехали 897 млн км — больше 22 тыс. оборотов вокруг Земли. Большинство поездок приходилось на дневное и вечернее время. Утро занимало третье место по популярности, а ночью машины арендовали реже — особенно в три часа утра. Мужчины чаще бронировали автомобили в 18:00, женщины — немного раньше, в 17:00. Активнее всего россияне арендовали каршеринг в апреле, мае и июне.

Кроме того, как рассказали в компании, самыми востребованными по тарифу «Межгород» стали поездки в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, а также Ростов-на-Дону, Тулу, Екатеринбург, Самару и Ярославль.

Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
578
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
615
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
2134
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
807
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
674
