самарцы возмутились отсутствием тепла в трамваях

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В этом году работа общественного транспорта в мороз стала причиной многочисленных жалоб пассажиров: одни возмущались долгому ожиданию на остановках, другие сетовали на холод в салонах. Стёкла во льду и пар изо рта сподвигли самарцев сравнить транспорт с «морозильником».

Очередная порция недовольств коснулась накануне и трамвая, на корпусе которого выведен номер 2171. По словам одного из пассажиров, печка в салоне хоть и работала, но воздух из неё подавался не горячим, а холодным.

«Безобразие!», - высказался мужчина, оплативший проезд.

Поддержали пассажира «арктического рейса» и другие горожане. В комментариях к посту граждане наперебой рассказывали о подобных случаях, приключившихся и с ними.

Поступил ответ и от Департамента транспорта Самары. Сотрудники ведомства пояснили, что меры к ремонту подвижного состава и исправлению выявленных недостатков проводятся сотрудниками закрепленных депо ТТУ по мере технический и финансовой возможности.

Информация, по словам Дептранса, передана в депо для приведения вагона в соответствие нормативам, пишет ГТРК Самара.