Я нашел ошибку
Главные новости:
Жительница Удмуртии Елена Максимова одержала победу на конкурсе красоты для замужних женщин, финал которого прошел в Софии.
Представительница России впервые завоевала титул «Миссис Вселенная»
Это первый космический пуск в 2023 году.
С космодрома Байконур проведен пуск ракеты-носителя «Протон-М»
Она трудилась во многих ведущих изданиях Самарской области политическим обозревателем.
Скончалась известная самарская журналистка Ольга Гальчинская
В Самаре загорелся склад с подсолнечным маслом
В Самаре загорелся склад с подсолнечным маслом
Специалисты ГИМС рассказали школьникам о происшествиях, которые могут случиться на реках и озерах зимой
Специалисты ГИМС рассказали школьникам о происшествиях, которые могут случиться на реках и озерах зимой
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты
Около Сызрани в ДТП пострадали два водителя
Около Сызрани в ДТП пострадали два водителя
самарцы возмутились отсутствием тепла в трамваях
Самарцы возмутились отсутствием тепла в трамваях
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.38
0.34
EUR 76.73
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Волжском районе полицейские в режиме видеоконференцсвязи пообщались с 2500 учащимися из 22 школ
В Самаре дан старт региональному патриотическому проекту «Песни Победы Отцов»
Самарский зоопарк открывает сезон уникальных лекций
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарцы возмутились отсутствием тепла в трамваях

5 февраля 2023 12:35
302
самарцы возмутились отсутствием тепла в трамваях

В этом году работа общественного транспорта в мороз стала причиной многочисленных жалоб пассажиров: одни возмущались долгому ожиданию на остановках, другие сетовали на холод в салонах. Стёкла во льду и пар изо рта сподвигли самарцев сравнить транспорт с «морозильником».

Очередная порция недовольств коснулась накануне и трамвая, на корпусе которого выведен номер 2171. По словам одного из пассажиров, печка в салоне хоть и работала, но воздух из неё подавался не горячим, а холодным.

«Безобразие!», - высказался мужчина, оплативший проезд.

Поддержали пассажира «арктического рейса» и другие горожане. В комментариях к посту граждане наперебой рассказывали о подобных случаях, приключившихся и с ними.

Поступил ответ и от Департамента транспорта Самары. Сотрудники ведомства пояснили, что меры к ремонту подвижного состава и исправлению выявленных недостатков проводятся сотрудниками закрепленных депо ТТУ по мере технический и финансовой возможности.

Информация, по словам Дептранса, передана в депо для приведения вагона в соответствие нормативам, пишет ГТРК Самара.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре на улице Красноармейской стояли трамваи
01 февраля 2023, 10:51
В Самаре на улице Красноармейской стояли трамваи
Там погрузчик повредил растяжку для кабеля. Транспорт
528
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
01 февраля 2023, 10:12
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
Расписание изменяется с целью улучшения транспортного обслуживания поселка Зубчаниновка. Транспорт
727
В Самаре планируют вернуть движение трамваев до Хлебной площади
30 января 2023, 11:02
В Самаре планируют вернуть движение трамваев до Хлебной площади
Планы восстановить движение трамваев до Хлебной площади были озвучены еще в 2020 году. Транспорт
790
В центре внимания
В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят
4 февраля 2023  13:16
В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят "Ласточку"
949
На совещании были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах управления интеллектуальной собственностью.
3 февраля 2023  14:59
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Роспатента Юрием Зубовым
611
В Самаре определен ТОП-20 общественных пространств для рейтингового голосования за благоустройство в 2024 году
3 февраля 2023  12:47
В Самаре определен ТОП-20 общественных пространств для рейтингового голосования за благоустройство в 2024 году
3660
Стань участником Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»!
3 февраля 2023  12:21
Стань участником Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»!
458
«Лыжня России - 2023» в Самарской области пройдет 11 февраля
3 февраля 2023  12:01
«Лыжня России - 2023» в Самарской области пройдет 11 февраля
551
Весь список