Самарцы смогут платить в метро с помощью биометрии

183

Оплата проезда в метро с помощью биометрических данных может появиться в нескольких городах России, включая Самару, в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора центра биометрических технологий Владислава Паволоцкого.

Это новшество позволит жителям Самары оплачивать проезд совершенно бесконтактным способом. Больше не придется прикасаться ни к проездной карте, ни к смартфону, ни к каким-либо другим поверхностям. Для пассажиров использование биометрии не станет обязательным требованием – остальные варианты оплаты будут по-прежнему действовать.

Соответствующие дорожные карты уже подтверждены в столице области. Кроме Самары, в следующем году вход в метро по биометрии может быть запущен в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске, пишет Самара-КП.