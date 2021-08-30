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Самарцы пожаловались на состояние салона в автобусе №53

30 августа 2021 10:25
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Самарцы пожаловались на состояние салона в автобусе №53

Самарцы недовольны нынешним состоянием общественного транспорта. В социальных сетях появились фотографии из автобуса №53, где обивка сиденья оставляет желать лучшего, сообщает samara.kp.ru.

- Вот посмотрите на каких «скотовозах» перевозят людей. Новые автобусы-это очень хорошо, но может все таки нужно обратить внимание на остальной транспорт в городе,- выражают свое недовольство жители Самары.

Департамент транспорта Самары оперативно отреагировал на возмущение горожан. Стало известно, что чиновники поручили перевозчику автобуса№53 вплотную заняться данным вопросом, и привести автобусы в хорошее состояние.

 

Теги: городской транспорт

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