Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом соцсетей
Самарцев просят правильно парковать машины
Совфед предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
В России с 26 октября вводится уголовная ответственность для иноагентов
В Самаре жильцы дома пожаловались на подрядчика, разобравшего крышу
В Самаре на площади Революции столкнулись автомобиль дорожной службы и автобус с пассажирами
Губернатор Вячеслав Федорищев посетил с супругой выставку "Бурлаки на Волге" в Самаре
Россияне рассказали, какие заведения хотят иметь у дома
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Самарцев просят правильно парковать машины

25 октября 2025 20:56
96
Самарцев просят правильно парковать машины

Нередко огнеборцы сталкиваются с серьёзной проблемой — это большое количество автомобилей на улицах городов и во дворах жилых домов. Жители оставляют свои машины на парковках, и это создаёт трудности для проезда по дворам на легковом автомобиле, а что говорить о пожарной машине?

Поскольку пожарные машины должны прибывать на место вызова как можно быстрее, без задержек, то затруднённый проезд может привести к потере времени и создать опасность для людей и их имущества. Пожарным машинам приходится медленно двигаться между припаркованными автомобилями, теряя драгоценное время.

Если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то установить автолестницу в нужном месте часто бывает невозможно. Для развёртывания такой техники требуется свободное пространство. Автолестница сама по себе очень габаритная. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

Стихийные парковки мешают проезду не только пожарных машин, но и другой спецтехники. Бригадам скорой помощи, спасателям, сотрудникам полиции — всем экстренным службам необходимо беспрепятственно добираться до места вызова.

Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к водителям: выбирая место для парковки, оставляйте свободные места для проезда специальной техники!

Нельзя допускать, чтобы из-за вашего равнодушия люди остались без помощи. Помощь может понадобиться каждому, включая ваших близких. Паркуйте автомобили правильно!

В центре внимания
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
172
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
271
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
387
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
422
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
519
Весь список