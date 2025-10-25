Самарцев просят правильно парковать машины

96

Нередко огнеборцы сталкиваются с серьёзной проблемой — это большое количество автомобилей на улицах городов и во дворах жилых домов. Жители оставляют свои машины на парковках, и это создаёт трудности для проезда по дворам на легковом автомобиле, а что говорить о пожарной машине?

Поскольку пожарные машины должны прибывать на место вызова как можно быстрее, без задержек, то затруднённый проезд может привести к потере времени и создать опасность для людей и их имущества. Пожарным машинам приходится медленно двигаться между припаркованными автомобилями, теряя драгоценное время.

Если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то установить автолестницу в нужном месте часто бывает невозможно. Для развёртывания такой техники требуется свободное пространство. Автолестница сама по себе очень габаритная. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

Стихийные парковки мешают проезду не только пожарных машин, но и другой спецтехники. Бригадам скорой помощи, спасателям, сотрудникам полиции — всем экстренным службам необходимо беспрепятственно добираться до места вызова.

Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к водителям: выбирая место для парковки, оставляйте свободные места для проезда специальной техники!

Нельзя допускать, чтобы из-за вашего равнодушия люди остались без помощи. Помощь может понадобиться каждому, включая ваших близких. Паркуйте автомобили правильно!