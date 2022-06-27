Самарскую область с рабочим визитом посетил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров

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В пятницу, 24 июня 2022 года, в Самарской области с рабочим визитом побывал генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Вместе с первым вице-губернатором – председателем Правительства Самарской области Виктором Кудряшовым он принял участие в пленарном заседании форума ОАО «Российские железные дороги» по совершенствованию условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин холдинга.

Представительницы всех филиалов РЖД представили инициативы по совершенствованию корпоративной системы соцподдержки по шести направлениям. Они касались семьи и воспитания детей, инноваций, экологии, цифровой трансформации и других аспектов корпоративной культуры.

Идеи по каждому направлению защищались на панельной дискуссии. Лучшие инициативы, отметил Олег Белозеров, позволят адаптировать действующие программы и механизмы поддержки к потребностям и пожеланиям сотрудниц РЖД.

Приветствуя участниц форума от имени губернатора Дмитрия Азарова, Виктор Кудряшов поблагодарил управленческую команду РЖД за приоритетное внимание к социальным аспектам и вопросам совершенствования условий труда сотрудников, в том числе женской части коллектива.

«Мы на примере Самарской области видим, что у сотрудников Куйбышевской железной дороги действительно прекрасные условиях труда, есть возможности для саморазвития, очень хороший социальный пакет и прекрасное медицинское обслуживание», – подчеркнул глава кабмина.

«Сегодня уже очень трудно представить, что в истории был период, когда работа на железной дороге считалась делом мужчин, – продолжил Виктор Кудряшов. – Сегодня тысячи женщин работают в этой сфере, и заботливые женские руки не только создают уют на наших вокзалах, вагонах поездов, но и управляют сложными техническими системами, и даже целыми локомотивами».

Он пожелал участникам форума, чтобы все идеи и предложения, рожденные на самарской земле, получили свое реальное воплощение.

«Глубоко убежден, что сегодня равные возможности есть у каждого железнодорожника, независимо от пола. И вы в полной мере подтверждаете это, – обратился к участницам глава РЖД. – Ваши способности, энергия, целеустремленность востребована практически на всех направлениях деятельности. В работе вы ни в чем не уступаете мужчинам, а порой их превосходите по ряду результатов и достижений», – отметил Олег Белозёров.

Затем первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров побывали на региональной инновационной площадке Куйбышевской железной дороги «Трансфер инноваций», где обсудили вопросы инфраструктурного сотрудничества и взаимодействие в инновационной сфере.

Самарская область, РЖД и ее филиал – Куйбышевская железная дорога – давние партнеры. Совместно реализуются как инновационные, так и инфраструктурные программы. Так, в январе запущен совместный проект — железнодорожная ветка к Особой экономической зоне.

«Проект взаимовыгодный: он дал нам возможность привлечь новых резидентов в ОЭЗ, и мы видим, как спрос на площади на этой территории возрос со стороны инвесторов. Для РЖД этот проект обеспечит окупаемость инвестиций и дополнительный грузопоток», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Также продолжается работа по созданию ускоренного сообщения между Самарой и Тольятти. В этом году регион завершит проектирование транспортно-пересадочных узлов, а РЖД продолжит развивать магистральную инфраструктуру для воплощения замысла.

«Его реализация принесет колоссальный эффект для развития Самарско-Тольяттинской агломерации, – уверен Виктор Кудряшов. – И создаст дополнительные удобства для людей, которые смогут свободно перемещаться в пределах часа с небольшим между крупными городами».

Глава регионального кабмина и Олег Белозёров обсудили первые шаги по созданию в Самарской области базы для углубленных научных исследований. В перспективе он будет работать в интересах РЖД, и одновременно привлечет внимание к Самарскому государственному университету путей сообщения. Это позволит повысить качество подготовки инженерных специалистов, которые сейчас нужны для всех отраслей экономики.

Сейчас научная «железнодорожная мысль» сосредоточена в региональном центре КбшЖД - «Территория инноваций». Эта точка роста появилась в 2019 году и заявила о себе с первых шагов. Через нее уже «прокачали» около 1200 стартапов, а сам центр прорывных решений уже третий год — лучший в структуре РЖД.

Одной из основ совершенствования экосистемы инноваций на железной дороге является взаимодействие магистрали с органами власти регионов присутствия. Как отмечает начальник Куйбышевского центра инновационного развития Светлана Кишкина, действенную поддержку деятельности «Трансфера инноваций» оказывает правительство Самарской области и региональное министерство экономического развития и инвестиций.

Более того, регион стал первой площадкой, где был организован конкурс инновационных проектов с фондом, сформированным из средств областного бюджета и бюджета РЖД. Сегодня эта практика тиражируется АСИ на всю Россию.

«По всем параметрам сотрудничество с Самарской областью стало решающим в становлении региональной инновационной площадки», - сказала Светлана Кишкина. - И я выражаю благодарность команде правительства региона за поддержку и профессионализм».

Виктор Кудряшов сообщил, что фонд профинансировал 12 проектов на 26 млн рублей. Несмотря на небольшие объемы, гранты дали значимый эффект. По мнению экспертов, производственные издержки куйбышевской магистрали сократились на 40 млн рублей разово и на 35 млн рублей в год - за счет повышения производительности труда, скорости принятия решений, повышения сроков эксплуатации оборудования, а также качества и надежности перевозок.

«Сотрудничество с такой крупной и надежной корпораций как РЖД открывает возможности для развития путем встраивания в цепочку поставок. Два созданных продукта уже включены в реестр высокотехнологичной и инновационной продукции РЖД, и вскоре, в этом нет сомнений, будут внедрены на железнодорожной инфраструктуре еще 11 перспективных проектов», - отметил Виктор Кудряшов.

Партнерские отношения связывают КбшЖД с региональными институтами развития, импульс серьезная отдача ожидается сотрудничества в рамках НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», где РЖД является якорным партнером, а куйбышевская магистраль участвует в работе комитета по разработке передовых транспортных систем.

«Платформа НОЦ позволяет успешно «вытягивать» инновационные продукты для индустриальных партнёров, развивать устоявшиеся многолетние связи науки и отраслевых корпораций», - подчеркнул председатель правительства.

В «Трансфере инноваций» Виктору Кудряшову и Олегу Белозёрову презентовали прорывные решения, которые либо уже работают, либо в перспективе способны качественно изменить технологические процессы на железной дороге и могут быть масштабированы в рамках РЖД.

«Меня впечатлили представленные материалы, и я абсолютно уверен, что мы с свое время правильно поступили, сформировав систему таких площадок и систему взаимодействия с регионами, создали «воронку» получения информации», - сказал глава РЖД.

Он также отметил, что эффект будет для всех - и для регионов, и для РЖД.

«Он вернется сторицей. В субъектах разрабатываются технологии, они приходят на железную дорогу и потом вернутся качеством жизни обратно в регион», - уверен Олег Белозеров.

Глава РЖД добавил, что для РЖД «вопросы инноваций являются не просто актуальными, они по ряду направлений являются жизненно важными». По подсчетам железнодорожников, в РЖД было выявлено около 6300 позиций для импортозамещения. Ко многим компания долго «не могла подступиться», но благодаря в том числе центрам инноваций более 4200 элементов уже заместили. Олег Белозеров заверил: компетенции позволяют полностью проблему решить – вопрос времени.

Сразу несколько вариантов импортозамещения предложил главе РЖД Виктор Кудряшов. Так, он рекомендовал тольяттинского производителя сплит-систем «Лада-Флект» в качестве альтернативы производителям зарубежного оборудования, которым оснащены железнодорожные пассажирские вагоны. Глава правительства заверил: «они ни в чем не уступают, и даже превосходят зарубежные аналоги».

Еще одним проектом, который обеспечит технологический суверенитет страны, должен стать международный межвузовский IT-кампус около стадиона «Солидарность Самара Арена». Здесь будут созданы уникальные условия для научных исследований в области информационных технологий, поделился Виктор Кудряшов, и предложил РЖД, Куйбышевской магистрали и СамГУПС наладить взаимодействие по созданию кампуса.

«Кампус, безусловно, задаст вектор для подготовки кадров и технологических заделов, которые обеспечат развитие научного и инновационного потенциала, - резюмировал Виктор Кудряшов. - В целом, хотел бы поблагодарить руководство РЖД и Куйбышевской железной дороги за тот уровень взаимодействия, за то уровень доверия, который есть в нашей работе. Он является залогом успешных результатов, которые доступны не только для регионов, но и для всей страны».