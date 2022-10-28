Самарским водителям напомнили о проезде сложных перекрестков

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Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о том, что запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами.

Такие нарушения носят массовый характер на пересечении Московского шоссе с улицами Советской Армии, Врубеля, Мичурина, Авроры, на пересечениях Заводского шоссе с улицей 22 Партсъезда, улицы Революционной с улицей Гаражной, проспекта Кирова с улицей Мирной и проспектом Юных Пионеров и на других крупных перекрёстках города. Подъезжая к перекрестку, убедитесь, что за ним достаточно места, чтобы остановившись, ваше транспортное средство не создало помех движению в поперечном направлении.

Госавтоинспекция города Самара напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, будьте внимательны и взаимовежливы!