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Самарских автомобилистов предупредили о новом штрафе

3 июня 2021 13:14
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Самарских автомобилистов предупредили о новом штрафе

Для российских водителей автомобилей хотят ввести новый штраф. Он будет назначаться за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог. Об этом сообщил портал Autonews.ru со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "Око", пишет РИА Новости.

В данном случае рассматривается один вид нарушения правил - превышение скорости на участке с автоматическими комплексами контроля. В настоящее время нет отдельной статьи за слишком быстрый проезд "под камерами". За превышение скорости полагается такой же штраф, как и за "мгновенное" нарушение. Например, если автомобилист превысил скорость на 30 километров в час, а потом на 70 - штраф ему придется платить за превышение на 40-60 километров. И указывается при этом не конкретное место, а общий участок. 

На данный момент прорабатывается вопрос о внесении изменений. В ассоциации подчеркнули, что фотовидеофиксаторы помогают эффективнее поддерживать безопасность на дорогах, сообщает ГТРК Самара. 

"На участках дорог, оборудованных такими комплексами, наблюдается снижение показателей аварийности до 50 процентов", — сказали в организации.

Теги: автомобилисты ГИБДД штрафы

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