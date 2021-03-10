Я нашел ошибку
Главные новости:
У прокуратуры появился вопрос к главе Самары
У прокуратуры появился вопрос к главе Самары
Инцидент с закрытым в детсадовской раздевалке ребенком в Самаре исчерпан
Инцидент с закрытым в детсадовской раздевалке ребенком в Самаре исчерпан
За падение ребенка с аттракциона оштрафован директор парка отдыха в Самаре
За падение ребенка с аттракциона оштрафован директор парка отдыха в Самаре
Умерла композитор и пианистка Людмила Лядова
Умерла композитор и пианистка Людмила Лядова
Сбор биометрических данных россиян активизируют
Сбор биометрических данных россиян активизируют
Режим самоизоляции для жителей 65+ в Самарском регионе могут продлить
Режим самоизоляции для жителей 65+ в Самарском регионе могут продлить
Метадон и гашиш вез в машине пьяный водитель в Самарской области
Метадон и гашиш вез в машине пьяный водитель в Самарской области
Самарские власти организуют льготное такси для ветеранов войны и инвалидов
Самарские власти организуют льготное такси для ветеранов войны и инвалидов
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.26
-0.17
EUR 88.17
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»
Жигулёвский заповедник приглашает любителей рисовать принять участие в конкурсе рисунков
Самарских любителей птиц приглашает фотоконкурс «Большой год 2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самарские власти организуют льготное такси для ветеранов войны и инвалидов

10 марта 2021 10:48
75
Самарские власти организуют льготное такси для ветеранов войны и инвалидов

Самарский центр обеспечения мер социальной поддержки населения подыскивает подрядчика, который предоставит услугу "Социальное такси", предполагающую льготный проезд для отдельных категорий граждан. На эти цели из городского бюджета выделено 8,1 млн рублей.

Согласно условиям контракта, услугой "Социальное такси" смогут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп инвалидности, а также дети-инвалиды до 18 лет и лица, их сопровождающие в пределах Самары.

Отмечается, что победитель торгов должен предоставлять услугу качественно и своевременно, соблюдая график рабочего времени социально-значимых объектов. Автомобили должны быть технически исправны, иметь страховку ОСАГО, аптечку, а водители — обладать соответствующей квалификацией. Обязательное условие — свободное место в багажном отделении авто — для перевозки средств передвижения инвалидов. Для перевозки детей обязательны удерживающие системы.

Услугу планируется предоставить в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста", рассчитанной на 2018–2022 годы. Сроки оказания услуги — с 1 апреля по 30 сентября 2021 г., пишет Волга Ньюс.

Фото: Pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
 До конца месяца будут закуплены 19 мобильных комплексов для проведения вакцинации.
9 марта 2021  20:32
Оперативный штаб СО: исходя из текущей ситуации, о смягчении ограничительных мер говорить пока рано
Политика региона
452
Еще 260 человек в Самарском регионе заболели коронавирусом
9 марта 2021  13:41
Еще 260 человек в Самарском регионе заболели коронавирусом
Здравоохранение
352
В Самаре временно перекроют движение на улице Молодогвардейской от Первомайской до Полевой
9 марта 2021  11:11
В Самаре временно перекроют движение на улице Молодогвардейской от Первомайской до Полевой
ЖКХ
374
Он записал песню
8 марта 2021  20:00
Дмитрий Азаров спел для женщин губернии
Социум
648
Дмитрий Азаров поздравил женщин Самарской области с 8 марта
8 марта 2021  10:49
Дмитрий Азаров поздравил женщин Самарской области с 8 марта
Социум
732
Весь список