Самарская пассажирская пригородная компания оптимизирует работу в рамках нацпроекта

182

Еще одна самарская компания благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда» с помощью инструментов бережливого производства оптимизирует свою работу.

Самарская пассажирская пригородная компания (АО «СППК») осуществляет перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. Ежедневно по Самарской области услугами пригородного железнодорожного транспорта пользуется около 25 тысяч человек, или около 8,7 миллионов в год. Основной задачей компании является сохранение маршрутной сети и выход на безубыточную работу, а также улучшение качества обслуживания пассажиров и расширение спектра оказываемых услуг.

СППК вступила в нацпроект в ноябре 2022 года. Специалистами Регионального Центра Компетенций (РЦК) уже проведено обучение для сотрудников компании по целому ряду курсов.

С момента старта проекта в СППК сформирована проектная команда из ключевых руководителей и специалистов компании. Организован проектный офис, который координирует работу по оптимизации процессов компании.

Одним из наиболее активных в части прохождения пассажиропотока и одновременно сложным, проблемным отрезком в маршрутной сети СППК является участок «Самара – Безенчук». В ходе производственного анализа на данном участке выявлено и зафиксировано в пилотном потоке более 20 проблем.

«Для нас очень важно сократить собственные издержки, повысить качество обслуживания пассажиров за счет предоставления более быстрых услуг. То есть, пассажир, приходя в пригородный вокзал за покупкой билета, будет тратить меньше времени на приобретение каких-то билетов либо узнавание какой-то информации», – рассказал о пилотном проекте заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам Самарской ППК Дмитрий Далецкий.

Уже сейчас в компании разработаны решения выявленных проблем. Впереди – внедрение решений по улучшению процесса.

«Стандартизировать работу стационарных и разъездных кассиров. Кроме того, установить обновленные турникеты на платформе №8 и заменить кассовые и банковские терминалы на единый терминал, что требует внедрения нового программного обеспечения», – так прокомментировал дальнейшее развитие пилотного проекта руководитель проектов РЦК Сергей Нуштин.

Все это позволит сократить время на приобретение проездных документов, сократить количество ошибок, возникающих при их оформлении, сделать более удобным для пассажиров проход через турникеты по электронным билетам, а также сократит время проверки и продажи билетов разъездными кассирами. Кроме того, применение обновленной дополнительной навигации сократит время на поиск билетных касс и необходимой платформы пассажирами – клиентами АО «Самарская ППК».

Сейчас участниками национального проекта стали уже 141 предприятие губернии, а к концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства должно быть вовлечено 250 крупных и средних предприятий, имеющих годовую выручку более 400 млн рублей. В настоящее время сотрудники регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области работают на 82 предприятиях. Уже сейчас 12 компаний подали заявку на участие в нацпроекте в 2023 году.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет большое внимание вопросам повышения производительности труда на предприятиях региона, поскольку форсированное внедрение инструментов бережливого производства выгодно как производителям, так и государству, а в конечном итоге способствует повышению уровня жизни людей.