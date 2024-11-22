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Самарская область вошла в десятку регионов с наибольшей долей безаварийных водителей

22 ноября 2024 13:29
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Самарская область вошла в десятку регионов с наибольшей долей безаварийных водителей

РСА назвал регионы с наибольшей долей безаварийных водителей.

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за смещенный календарный год с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года зафиксирована в Москве, там почти половина – 49,3% автовладельцев имеют минимальное значение коэффициента бонус-малус (КБМ). На втором месте по доле автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО г. Санкт-Петербург 46,1%. Также высокая доля водителей, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО отмечена в Московской области – 44,3%, в Пермском крае – 43,6% и в Ленинградской области – 43,6%. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев, отметив, что средняя доля автовладельцев, имеющих минимальное значение коэффициента бонус-малус (КБМ) в целом по стране составляет 34,5%.

Долю водителей, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО выше среднего по стране также имеют регионы:

  • Новосибирская область – 41,7%
  • Рязанская область – 40,4%
  • Тюменская область – 39,2%
  • Республика Карелия – 39,2%
  • Кемеровская область – 39%
  • Владимирская область – 39%
  • Красноярский край – 38,9%
  • Томская область – 38,8%
  • Самарская область – 38,8%
  • Вологодская область – 38,7%
  • Челябинская область – 38,4%
  • Свердловская область – 37,5%
  • Калининградская область – 37,5%
  • Новгородская область – 37,5%
  • Тульская область – 37,1%
  • Удмуртская Республика – 37,1%
  • Кировская область – 36,8%
  • Псковская область – 36,6%
  • Ярославская область – 36%
  • Омская область – 35,8%
  • Иркутская область – 35,7%
  • Алтайский край – 35,2%
  • Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – 35,1%
  • Тверская область – 35%

Меньше всего автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийное вождение, живет в Республике Крым – 3,1%, Республике Дагестан – всего 5%, в г. Севастополь – 5,3%, в Чеченской республике – 6,5% и в Республике Тыва – 6,9%.

«За год средняя доля автовладельцев России, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за скользящий календарный год с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года выросла на 4 п.п. и составила 34,5%, это значит, что более трети водителей страны не становились виновниками ДТП последние десять лет. Увеличивающееся количество таких автовладельцев, которые ездят аккуратно и не попадают в ДТП, не только снижает аварийность в регионе в целом, но и стимулирует других ездить более безопасно, соблюдая правила дорожного движения. Несмотря на то, что мы наблюдаем рост доли аккуратных водителей во всех регионах страны, в некоторых она все ещё остается критически низкой. Что может свидетельствовать о том, что в этих регионах существует системная проблема либо с подготовкой водителей, либо с дорожными условиями, либо высоки риски недобросовестных практик и мошеннических действий», – сказал Евгений Уфимцев.

Теги: БДД

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