Самарская область стала одним из лидеров по количеству участников Большого экзамена ПДД Авто.ру

В России завершился шестой социально-образовательный проект «Большой экзамен ПДД от Авто.ру» в котором приняли участие более 1 миллиона автолюбителей со всей страны. В этот раз две трети из 4,5 миллионов ответов участников оказались правильными.

Самарская область вошла в десятку регионов с самым большим числом участников. При возможном максимуме в 120 баллов, более 70 набрали свыше 20% участников. Они стали претендентами на главные призы экзамена.

В целом по стране самая высокая доля правильных ответов (72%) пришлась на категорию вопросов про обслуживание автомобиля. Чуть больше ошибок зафиксировано в ответах по теме «Дорожное движение в пределах города» (70% правильных ответов). Она включает в себя вопросы о проезде перекрёстков, дорожной разметке, правилах остановки и стоянки. Более 97% правильных ответов участники экзамена дали на вопросы о том, какая информация должна быть указана в договоре купли-продажи автомобиля, кому водитель обязан уступить дорогу при выезде из двора и нужно ли оплачивать городскую парковку в другом регионе, если приехали туда на своей машине.

Кроме категории вопросов повышенной сложности, в которой средний процент правильных ответов не достиг 40%, наибольшее затруднение у участников «Большого экзамена ПДД от Авто.ру» вызвала тема «Как было раньше» с вопросами о ПДД из 80-х и 90-х. Лишь треть экзаменующихся смогли дать в ней правильные ответы. Меньше 10% правильных ответов зафиксировано в вопросах:

Можно ли посадить пассажира на мосту? Большинство знает, что сейчас так делать нельзя, чем и вызван значительный процент ошибок, но в 1991-м году это было разрешено;

Можно ли двигаться задним ходом в местах стоянки такси? Верный ответ – можно.

Разрешено ли совершить обгон при проезде трамвайных путей, пересекающих дорогу вне перекрёстка? Да, правила не содержат запретов обгона через обособленные трамвайные пути.

При этом эксперты Авто.ру и образовательного портала ИСО «Профтех», подготовившие вопросы в этом году, отмечают, что результаты участников экзамена в этом году в целом улучшились, стало меньше ошибок в вопросах о простых дорожных ситуациях.

Всего в этот раз для «Большого экзамена ПДД» было составлено более 500 задач, что в два раза превышает объем прошлого экзамена. Вопросы разделили на 11 ситуаций, и самыми популярными из них стали: «в городе», «за городом», «как было раньше», «сложные ситуации» и «парковки». Ещё одно нововведение – участники могли свободно выбирать и практиковаться в интересующих их темах. При этом добиться максимального результата можно было только, если в каждой правильно ответить за одну попытку на 10 вопросов.

«Мы сделали Большой экзамен ПДД более динамичным и вовлекающим — и по реакции участников видно, что это сработало. Приятно видеть, с каким азартом пользователи Авто.ру проходят задания и стремятся сдать экзамен на “отлично”. Для нас это не просто игра, а способ повысить культуру и безопасность на дорогах», — комментирует Ксения Зарецкая, руководитель сервиса Авто.ру.

Традиционно острая борьба развернулась между регионами за верхние места в неофициальном рейтинге территории с самым высоким средним результатом. В 2025 году первенство осталось за представителями Республики Карелия, почти 40% участников из этого региона набрали более 70 баллов. Первую пятёрку дополнили: Республика Бурятия и Томская область (32%), Кировская область (31%) и Новгородская область (28%). В Санкт-Петербурге 20% участников преодолели планку в 70 баллов, а в Москве их оказалось 19%.