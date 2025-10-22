Самарская область стала одним из лидеров по количеству участников Большого экзамена ПДД Авто.ру

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.35
-0.01
EUR 94.67
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарская область стала одним из лидеров по количеству участников Большого экзамена ПДД Авто.ру

22 октября 2025 10:14
175
Самарская область стала одним из лидеров по количеству участников Большого экзамена ПДД Авто.ру

В России завершился шестой социально-образовательный проект «Большой экзамен ПДД от Авто.ру» в котором приняли участие более 1 миллиона автолюбителей со всей страны. В этот раз две трети из 4,5 миллионов ответов участников оказались правильными.

Самарская область вошла в десятку регионов с самым большим числом участников. При возможном максимуме в 120 баллов, более 70 набрали свыше 20% участников. Они стали претендентами на главные призы экзамена.

В целом по стране самая высокая доля правильных ответов (72%) пришлась на категорию вопросов про обслуживание автомобиля. Чуть больше ошибок зафиксировано в ответах по теме «Дорожное движение в пределах города» (70% правильных ответов). Она включает в себя вопросы о проезде перекрёстков, дорожной разметке, правилах остановки и стоянки. Более 97% правильных ответов участники экзамена дали на вопросы о том, какая информация должна быть указана в договоре купли-продажи автомобиля, кому водитель обязан уступить дорогу при выезде из двора и нужно ли оплачивать городскую парковку в другом регионе, если приехали туда на своей машине.

Кроме категории вопросов повышенной сложности, в которой средний процент правильных ответов не достиг 40%, наибольшее затруднение у участников «Большого экзамена ПДД от Авто.ру» вызвала тема «Как было раньше» с вопросами о ПДД из 80-х и 90-х. Лишь треть экзаменующихся смогли дать в ней правильные ответы. Меньше 10% правильных ответов зафиксировано в вопросах:

Можно ли посадить пассажира на мосту? Большинство знает, что сейчас так делать нельзя, чем и вызван значительный процент ошибок, но в 1991-м году это было разрешено; 

Можно ли двигаться задним ходом в местах стоянки такси? Верный ответ – можно.

Разрешено ли совершить обгон при проезде трамвайных путей, пересекающих дорогу вне перекрёстка? Да, правила не содержат запретов обгона через обособленные трамвайные пути.

При этом эксперты Авто.ру и образовательного портала ИСО «Профтех», подготовившие вопросы в этом году, отмечают, что результаты участников экзамена в этом году в целом улучшились, стало меньше ошибок в вопросах о простых дорожных ситуациях.

Всего в этот раз для «Большого экзамена ПДД» было составлено более 500 задач, что в два раза превышает объем прошлого экзамена. Вопросы разделили на 11 ситуаций, и самыми популярными из них стали: «в городе», «за городом», «как было раньше», «сложные ситуации» и «парковки». Ещё одно нововведение – участники могли свободно выбирать и практиковаться в интересующих их темах. При этом добиться максимального результата можно было только, если в каждой правильно ответить за одну попытку на 10 вопросов.

«Мы сделали Большой экзамен ПДД более динамичным и вовлекающим — и по реакции участников видно, что это сработало. Приятно видеть, с каким азартом пользователи Авто.ру проходят задания и стремятся сдать экзамен на “отлично”. Для нас это не просто игра, а способ повысить культуру и безопасность на дорогах», — комментирует Ксения Зарецкая, руководитель сервиса Авто.ру.

Традиционно острая борьба развернулась между регионами за верхние места в неофициальном рейтинге территории с самым высоким средним результатом. В 2025 году первенство осталось за представителями Республики Карелия, почти 40% участников из этого региона набрали более 70 баллов. Первую пятёрку дополнили: Республика Бурятия и Томская область (32%), Кировская область (31%) и Новгородская область (28%). В Санкт-Петербурге 20% участников преодолели планку в 70 баллов, а в Москве их оказалось 19%.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
101
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
109
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения
22 октября 2025  10:44
Самарские должники уже начали получать жёлтые уведомления о задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения
256
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
21 октября 2025  15:51
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
300
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
268
Весь список