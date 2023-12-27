Самара вошла в топ самых популярных направлений для перелетов в 2023 году

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Аналитики Яндекс Путешествий подвели итоги уходящего года и выяснили, куда чаще всего летали россияне. Самара оказалась девятым по популярности направлением для поездок среди пользователей. В среднем в Самаре проводили 3 дня, а бронировали авиабилеты за 13 дней до путешествия. Доля пользователей сервиса, улетевших в Самару в 2023 году, увеличилась на 34% по сравнению с 2022 годом.

В 2023 году по сравнению с 2022 заметно выросла доля поездок в страны дальнего зарубежья — с 9% до 12%. При этом, большая часть перелётов традиционно была по России, хотя доля внутренних направлений и снизилась с 85% до 82%. Доля ближнего зарубежья не изменилась — 6%.

Перелеты по России в среднем пользователи планировали за 21 день до поездки, и чаще всего летали в следующие города:

Москва — 10 050 ₽ (средняя стоимость перелёта туда и обратно)

Сочи — 16 750 ₽

Санкт-Петербург — 10 700 ₽

Калининград — 10 650 ₽

Минеральные Воды — 14 850 ₽

Казань — 9 200 ₽

Махачкала — 15 600 ₽

Екатеринбург — 10 600 ₽

Самара — 9 250 ₽

Уфа — 9 450 ₽

В среднем в 2023 году перелеты в страны дальнего зарубежья пользователи сервиса планировали за 29 дней до поездки, а в страны ближнего зарубежья за 22 дня. Самыми популярными зарубежными направлениями в 2023 году стали: