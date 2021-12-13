Самара в хвосте рейтинга городов-миллионников по удовлетворенности жителей работой общественного транспорта

Жители Санкт-Петербурга и Красноярска больше всего довольны общественным транспортом, а Уфа на последнем месте в оценке жителей.
Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» провел опрос своих читателей из разных городов. В нем поучаствовали 15219 человек из 15 городов-миллионников.
По полученным данным, самое спокойное отношение у жителей Красноярска и Санкт-Петербурга — там 56-58% опрошенных считают, что транспорт работает в целом неплохо, но есть проблемы. На третьем месте Казань — там работой власти в этом отношении довольны 49% опрошенных.
Самый высокий уровень недовольства у жителей Уфы — там почти 78% заявили, что считают организацию работы транспорта плохой, а также Самары (77%) и Ростова-на-Дону (71%).
Полный рейтинг сверху вниз — от самых довольных общественным транспортом к самым недовольным:
1. Санкт-Петербург
2. Красноярск
3. Казань
4. разделили Волгоград и Челябинск
5. Омск
6. Новосибирск
7. Екатеринбург
8. Краснодар
9. Пермь
10. Воронеж
11. Нижний Новгород
12. Ростов-на-Дону
13. Самара
14. Уфа