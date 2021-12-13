Самара в хвосте рейтинга городов-миллионников по удовлетворенности жителей работой общественного транспорта

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Жители Санкт-Петербурга и Красноярска больше всего довольны общественным транспортом, а Уфа на последнем месте в оценке жителей.



Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» провел опрос своих читателей из разных городов. В нем поучаствовали 15219 человек из 15 городов-миллионников.



По полученным данным, самое спокойное отношение у жителей Красноярска и Санкт-Петербурга — там 56-58% опрошенных считают, что транспорт работает в целом неплохо, но есть проблемы. На третьем месте Казань — там работой власти в этом отношении довольны 49% опрошенных.



Самый высокий уровень недовольства у жителей Уфы — там почти 78% заявили, что считают организацию работы транспорта плохой, а также Самары (77%) и Ростова-на-Дону (71%).



Полный рейтинг сверху вниз — от самых довольных общественным транспортом к самым недовольным:



1. Санкт-Петербург

2. Красноярск

3. Казань

4. разделили Волгоград и Челябинск

5. Омск

6. Новосибирск

7. Екатеринбург

8. Краснодар

9. Пермь

10. Воронеж

11. Нижний Новгород

12. Ростов-на-Дону

13. Самара

14. Уфа