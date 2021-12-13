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Самара в хвосте рейтинга городов-миллионников по удовлетворенности жителей работой общественного транспорта

13 декабря 2021 09:53
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Самара в хвосте рейтинга городов-миллионников по удовлетворенности жителей работой общественного транспорта

Жители Санкт-Петербурга и Красноярска больше всего довольны общественным транспортом, а Уфа на последнем месте в оценке жителей. 

Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» провел опрос своих читателей из разных городов. В нем поучаствовали 15219 человек из 15 городов-миллионников.

По полученным данным, самое спокойное отношение у жителей Красноярска и Санкт-Петербурга — там 56-58% опрошенных считают, что транспорт работает в целом неплохо, но есть проблемы. На третьем месте Казань — там работой власти в этом отношении довольны 49% опрошенных.

Самый высокий уровень недовольства у жителей Уфы — там почти 78% заявили, что считают организацию работы транспорта плохой, а также Самары (77%) и Ростова-на-Дону (71%).

Полный рейтинг сверху вниз — от самых довольных общественным транспортом к самым недовольным:

1. Санкт-Петербург
2. Красноярск
3. Казань
4. разделили Волгоград и Челябинск
5. Омск
6. Новосибирск
7. Екатеринбург
8. Краснодар
9. Пермь
10. Воронеж
11. Нижний Новгород
12. Ростов-на-Дону
13. Самара
14. Уфа

Теги: Городской транспорт Опрос

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