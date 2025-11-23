Самара отказалась от закупки скоростных «Валдаев» в пользу катеров КС-162

146

Самарское министерство транспорта решило отказаться от закупки новых скоростных судов «Валдай». Решение последовало после многочисленных замечаний специалистов и операторов водного транспорта, которые выразили сомнения в эффективности таких судов.

Вместо «Валдаев» регион приобретет четыре катера КС-162, обладающие схожими эксплуатационными характеристиками. Финансирование уже заложено в бюджет: первые два катера поступят в 2027 году, оставшиеся — в 2028 году.

Первоначально программа социально-экономического развития Самарской области предусматривала именно суда «Валдай», но после анализа отзывов профессионалов было решено изменить планы.

Новые катера должны улучшить пассажирские перевозки по Волге, а маршруты и расписания станут известны ближе к поставке судов, пишет Самара-МК.