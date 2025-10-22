156

В Самарском речном пассажирском предприятии сообщили, что с 27 октября 2025 года изменится расписание судов, идущих из Самары в Ширяево. Они будут отправляться из Самары в 8:30 и в 9:30.

Также 24, 25 и 26 октября изменится расписание судов, идущих по маршруту Самара - Гаврилова Поляна - Зольное.

Помимо этого, с 27 октября закрываются остановочные пункты Зольное, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилова поляна, Подгоры, Нижний пляж, Шелехметь, Винновка, пишет СитиТраффик.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.