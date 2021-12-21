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С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год

21 декабря 2021 09:33
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С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год

Единый оператор электронного проездного открывает пополнение безлимитных карт по новым утвержденным тарифам на 2022 год. Сейчас пополнить карту на следующий месяц необходимо до 20 числа включительно, ранее срок был до 10 числа каждого месяца. 
 
Напомним, что безлимитная единая транспортная карта предоставляет право на безлимитный проезд в общественном пассажирском транспорте. В пунктах пополнения такую карту можно приобрести за 100 рублей. Стоимость пополнения по новому тарифу составляет 1 985 рублей. 
 
Безлимитная карта школьника предоставляет право на безлимитный проезд учащимся школ, гимназий, лицеев в общественном транспорте. В пунктах пополнения транспортных карт эту льготную карту можно приобрести за 50 рублей. Стоимость пополнения на месяц - 640 рублей. 
 
Стоимость подключения безлимитной карты студента к системе составляет 75 рублей. Пополнить карту на месяц нужно на 850 рублей.

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