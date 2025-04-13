С 14 апреля в рейс из Самары до Рождествено отправится новое судно

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В понедельник, 14 апреля, в первый рейс из Самары до Рождествено отправится новое «Малое пассажирское круизное судно». Оно прибыло в регион в ноябре 2024 года.

«В течение навигационного сезона МПКС будет осуществлять перевозку пассажиров на самом востребованном водном маршруте региона до Рождествено», — отметили в министерстве транспорта Самарской области.

Вместимость борта — 240 пассажиров.

«Судно имеет повышенный класс комфорта, позволяет осуществлять перевозку маломобильных граждан, оснащено новым навигационным оборудованием, системами пожаротушения. У МПКС две закрытые палубы, поэтому в любую погоду пассажиры будут передвигаться в комфортных условиях», — сообщает компания-перевозчик.

В этом сезоне маршрутная сеть Самарской области пополнится новым маршрутом: Самара — Ширяево. Он стал дополнением к имеющемуся Самара — Зольное, с остановкой в Ширяево.

«Таким образом, общая сеть достигнет десяти маршрутов, включающих в себя 26 остановочных пунктов», — подчеркнули в региональном минтрансе.

Пассажирские перевозки в направлении Ширяево и Шелехмети стартуют 14 апреля, пишет 63.ру.