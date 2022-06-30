123

С 1 июля устанавливаются новые тарифы на проезд в электричках в Самарской области, сообщает СППК.

На участках Самара — Зубчаниновка, Мирная — Самара — Конструкторская, Самара — Конструкторская, Самара — Ягодная при наличном расчете полный тариф 24 руб., при безналичном расчете - 23 рубля.

В пределах первых 10 км пути: при наличном расчете - 16,0 руб. (безнал - 15 руб.)

За каждый последующий километр пути после 10 км - 1,52 руб. при оплате наличными, 1,43 - при расчете безналом.

С 22 июня дети не старше 7 лет перевозятся бесплатно. Стоимость провоза животных составляет 25% от стоимости полного билета по маршруту поездки, пишет Волга Ньюс.