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РЖД запустили поезда в южном направлении с более низкими ценами на билеты

6 июля 2023 09:10
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РЖД запустили поезда в южном направлении с более низкими ценами на билеты

Российские железные дороги (РЖД) в ответ на высокий спрос запустили на южном направлении поезда с более низкими ценами на билеты, сообщает заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов со ссылкой на информацию, опубликованную агентством РИА Новости. По его словам, для увеличения парка в составах на юге РЖД использовали старые вагоны.

«Мы подготовили и вывели на линию все существующие пассажирские вагоны, которые имеются у нашей компании, чтобы быть готовыми к летнему сезону. Даже старые «шоколадки» немецкого производства, так называемые вагоны «Аммендорф», были включены в составы. Это старенькие вагоны с купе, но они соответствуют всем требованиям и стандартам, включая безопасность», — рассказал Дмитрий Пегов. Он отметил, что билеты на эти поезда будут доступнее.

Представитель компании также подчеркнул, что РЖД не планирует предоставлять специальные места для курения или вагоны для курящих. Запрет на курение в поездах был введен 10 лет назад, пишет Газета.

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