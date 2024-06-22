РЖД внесли ряд новшеств в систему перевозок животных

Я нашел ошибку
Главные новости:
В память обо всех защитниках Родины, погибших на полях Великой Отечественной войны, была объявлена минута молчания.
Офицеры СК РФ по Центральному военному округу присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти»
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Ночью 23 июня в губернии ожидается сильный дождь, гроза, утром и днем усиление ветра
Самарские альпинисты стали призерами Кубка России
Самарские альпинисты стали призерами Кубка России
Свыше 5,5 тысяч жителей Самарской области за неделю присоединились к акции «Лето в стиле ГТО»
Свыше 5,5 тысяч жителей Самарской области за неделю присоединились к акции «Лето в стиле ГТО»
У берегов Тольятти вода в Волге прогрелась до +25 градусов
У берегов Тольятти вода в Волге прогрелась до +25 градусов
На штрафстоянке в Безенчуке сгорел автомобиль
На штрафстоянке в Безенчуке сгорел автомобиль
75% россиян заявили, что летом выступают за включение кондиционеров в офисе
75% россиян заявили, что летом выступают за включение кондиционеров в офисе
В Сергиевском районе задержали подозреваемого в незаконном хранении героина
В Сергиевском районе задержали подозреваемого в незаконном хранении героина
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.96
2.54
EUR 94.26
2.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студенты-модельеры ПВГУС представили в Тольятти свои коллекции в формате открытого FASHION-показа
В Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль «Жигули»
Самарская область присоединится к международным, всероссийским и областным мероприятиям, посвящённым Дню памяти и скорби
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

РЖД внесли ряд новшеств в систему перевозок животных

22 июня 2024 12:03
170
РЖД внесли ряд новшеств в систему перевозок животных

РЖД работает над рядом изменений в системе перевозок животных в части их идентификации и регламента работы проводников после инцидента с котом Твиксом. Об этом 22 июня компания сообщила «РИА Новости»».

Кота Твикса в январе 2024 года из поезда Екатеринбург – Тихвин (Ленинградская область) высадила проводница, так как, по ее словам, не смогла найти его хозяина. На поиски кота вышли сотни волонтеров. Животное нашли мертвым через несколько дней. История вызвала широкий общественный резонанс.

«Услуга по перевозке животных — одна из наиболее востребованных у наших пассажиров. Мелкие животные перевозятся в специальных переносках, сумках, корзинах, клетках или контейнерах, которые размещаются на местах для ручной клади <…> Выпускать из переноски домашнего питомца в вагоне запрещено», — рассказали в компании.

По правилам компании, не все вагоны предназначены для транспортировки животных, о чем покупателей должны информировать кассиры. Теперь при покупке билета будет указываться точный вид животного из разрешенного перечня. В свою очередь, проводники и начальники поездов будут осведомлены о наличии животных в вагонах.

Билет станет обязательным для любого питомца, в отличие от сертификатов о прививках. Согласно правилам, перевозить можно около 40 видов животных. В пути за их состояние отвечает владелец или сопровождающий.

При этом для крупных и служебных собак потребуется выкупать всё купе, такие «пассажиры» должны будут находиться на полу и носить намордник. А в случае перевозки собаки-проводника потребуется документ о ее обучении. Для таких животных проезд будет бесплатным.

Отмечается, что проводников обяжут искать хозяев потерявшихся животных. Если хозяин не найден, животное передадут работникам вокзала на ближайшей станции, где предусмотрен соответствующий прием, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
22 июня 2024  10:39
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
198
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби
22 июня 2024  10:19
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби
183
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
21 июня 2024  13:58
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
1184
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
21 июня 2024  13:40
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
487
Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме
21 июня 2024  12:35
Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме
606
Весь список