РЖД внесли ряд новшеств в систему перевозок животных

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РЖД работает над рядом изменений в системе перевозок животных в части их идентификации и регламента работы проводников после инцидента с котом Твиксом. Об этом 22 июня компания сообщила «РИА Новости»».

Кота Твикса в январе 2024 года из поезда Екатеринбург – Тихвин (Ленинградская область) высадила проводница, так как, по ее словам, не смогла найти его хозяина. На поиски кота вышли сотни волонтеров. Животное нашли мертвым через несколько дней. История вызвала широкий общественный резонанс.

«Услуга по перевозке животных — одна из наиболее востребованных у наших пассажиров. Мелкие животные перевозятся в специальных переносках, сумках, корзинах, клетках или контейнерах, которые размещаются на местах для ручной клади <…> Выпускать из переноски домашнего питомца в вагоне запрещено», — рассказали в компании.

По правилам компании, не все вагоны предназначены для транспортировки животных, о чем покупателей должны информировать кассиры. Теперь при покупке билета будет указываться точный вид животного из разрешенного перечня. В свою очередь, проводники и начальники поездов будут осведомлены о наличии животных в вагонах.

Билет станет обязательным для любого питомца, в отличие от сертификатов о прививках. Согласно правилам, перевозить можно около 40 видов животных. В пути за их состояние отвечает владелец или сопровождающий.

При этом для крупных и служебных собак потребуется выкупать всё купе, такие «пассажиры» должны будут находиться на полу и носить намордник. А в случае перевозки собаки-проводника потребуется документ о ее обучении. Для таких животных проезд будет бесплатным.

Отмечается, что проводников обяжут искать хозяев потерявшихся животных. Если хозяин не найден, животное передадут работникам вокзала на ближайшей станции, где предусмотрен соответствующий прием, пишут "Известия".