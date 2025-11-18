РЖД показали макет нового плацкартного вагона с широкими и длинными полками

111

Российские железные дороги (РЖД) продемонстрировали на форуме «Транспорт России» новую плацкарту с более широкими полками в виде макета, длина которых достигает почти 1,9 м. Об этом 18 ноября сообщили в Telegram-канале компании.

«Новый вагон — центральное звено выставочной экспозиции РЖД. Макет демонстрирует, как будет выглядеть отсек со спальными местами плацкартного вагона габарита Т», — говорится в сообщении.

Макет демонстрирует, каким будет обновленный отсек со спальными местами. В проекте увеличено количество пассажирских мест — 58 вместо нынешних 54. Существенно изменены параметры полок: поперечные стали длиннее на 14 см и шире на 3 см, боковые — длиннее на 10 см и шире на 4 см.

Каждое место предусматривает индивидуальные шторки, персональное освещение, воздуховоды и розетки формата USB и 220В. Для пассажиров верхних и нижних полок предусмотрены отдельные столики. Вагон также получит две санитарные комнаты и выделенную душевую кабину.

В РЖД сообщили, что разработка конструкторской документации выходит на финальную стадию. После ее завершения будет изготовлен опытный образец, который допустят к эксплуатации только после прохождения сертификации. Закупку серийных плацкартных вагонов нового поколения холдинг планирует начать в 2027 году, а использовать их предполагается на наиболее загруженных направлениях.

На стенде компании также представлены цифровые проекты РЖД, включая инициативы по развитию высокоскоростного сообщения, новые модели пассажирских поездов, системы моделирования пассажиропотоков и решения для беспилотных грузовых перевозок, пишут "Известия".

