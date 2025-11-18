РЖД показали макет нового плацкартного вагона с широкими и длинными полками

Я нашел ошибку
Главные новости:
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.
Ночью и утром 19 ноября в регионе ожидается усиление  ветра
Не позднее 1 декабря 2025 года необходимо оплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги, а также, в отдельных случаях, налог на доходы физических лиц.
УФНС СО напоминает жителям региона о сроке уплаты налогов
В Самаре ночью до +7°С, днем до +9°С.
19 ноября в регионе дожди, до +9°С
Более 40 спортсменов – гиревиков из числа сотрудников МЧС России продемонстрировали свои навыки в программе гиревого двоеборья, выполняя упражнения «рывок» и «толчок» с гирями массой 24 кг.
Сотрудник МЧС СО занял 2 место на Всероссийских соревнованиях по гиревому спорту
Во всех общеобразовательных организациях, а также в дошкольных учреждениях Самары состоялись «Открытые уроки безопасности».
В Самаре подвели итоги месячников гражданской защиты и гражданской обороны
В экспозицию войдут живописные работы художника, созданные в жанре пейзажа и натюрморта.
В Самарском художественном музее откроется выставка Николая Ельцова «Из осени в осень»
Победители и призеры получили путевки на международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего-2025», который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 23 декабря.
Команда Самарской области стала победителем Кубка технологических видов спорта-2025 в Москве
Дарья взяла золото в категории до 168 см в дисциплине «артистический фитнес» и стала победительницей абсолютного первенства.
Дарья Шаповалова из Самары - чемпионка мира по бодибилдингу
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0
EUR 94.42
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

РЖД показали макет нового плацкартного вагона с широкими и длинными полками

18 ноября 2025 14:49
111
РЖД показали макет нового плацкартного вагона с широкими и длинными полками

Российские железные дороги (РЖД) продемонстрировали на форуме «Транспорт России» новую плацкарту с более широкими полками в виде макета, длина которых достигает почти 1,9 м. Об этом 18 ноября сообщили в Telegram-канале компании.

«Новый вагон — центральное звено выставочной экспозиции РЖД. Макет демонстрирует, как будет выглядеть отсек со спальными местами плацкартного вагона габарита Т», — говорится в сообщении.

Макет демонстрирует, каким будет обновленный отсек со спальными местами. В проекте увеличено количество пассажирских мест — 58 вместо нынешних 54. Существенно изменены параметры полок: поперечные стали длиннее на 14 см и шире на 3 см, боковые — длиннее на 10 см и шире на 4 см.

Каждое место предусматривает индивидуальные шторки, персональное освещение, воздуховоды и розетки формата USB и 220В. Для пассажиров верхних и нижних полок предусмотрены отдельные столики. Вагон также получит две санитарные комнаты и выделенную душевую кабину.

В РЖД сообщили, что разработка конструкторской документации выходит на финальную стадию. После ее завершения будет изготовлен опытный образец, который допустят к эксплуатации только после прохождения сертификации. Закупку серийных плацкартных вагонов нового поколения холдинг планирует начать в 2027 году, а использовать их предполагается на наиболее загруженных направлениях.

На стенде компании также представлены цифровые проекты РЖД, включая инициативы по развитию высокоскоростного сообщения, новые модели пассажирских поездов, системы моделирования пассажиропотоков и решения для беспилотных грузовых перевозок, пишут "Известия".

Фото: Telegram/телеграмма РЖД

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
149
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
196
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
365
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
325
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1654
Весь список