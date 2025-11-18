Я нашел ошибку
Главные новости:
С места ДТП 7-летняя девочка госпитализирована.
В Самаре мужчина на Chevrolet Aveo сбил девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет по переходу
Депутат также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.
Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплаты за вступление в брак и за развод
Им стало прилагательное «парасоциальный».
Кембриджский словарь назвал слово 2025 года
Россияне стали чаще искать услуги эвакуатора осенью
Россияне осенью стали чаще искать услуги эвакуатора
Разработаны законопроекты в целях недопущения ситуаций, связанных с отказом во въезде несовершеннолетних граждан России в некоторые зарубежные страны.
Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области информирует
Глава региона напомнил, как важна память о подвигах, ставших частью истории, и о людях, ковавших славу тогда Куйбышевской, а сейчас Самарской области.
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся жителей Самарской области
Это позволило повысить доступность и оперативность медицинской помощи для населения, особенно для маломобильных граждан.
Самарская городская поликлиника № 6 получила 5 новых автомобилей Lada Granta
Почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача.
Эксперт: "Вирусные заболевания, в том числе ОРВИ и грипп, не требуют антибактериальной терапии"
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Россияне осенью стали чаще искать услуги эвакуатора

18 ноября 2025 17:41
145
Россияне стали чаще искать услуги эвакуатора осенью

В октябре 2025 года россияне стали чаще искать услуги эвакуатора. По сравнению с сентябрем для грузовых автомобилей спрос на них вырос на 7%, а для автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей — на 6%. Об этом «Известиям» рассказали эксперты «Авито Услуг» и «Авито Спецтехники».

В связи с завершением мотосезона на 3% вырос спрос на эвакуацию мотоциклов и квадроциклов для консервации на зиму. Кроме того, россияне стали заранее готовить к зиме снегоходы: интерес к их эвакуации тоже увеличился на 3%.

Эксперты отметили, что в целом в октябре спрос на услуги эвакуаторов увеличился на 5%. Причинами стало то, что некоторые россияне несвоевременно озаботились сменой шин с наступлением холодов, и проблемы с запуском двигателя или зарядом аккумулятора.

Наиболее востребованными в октябре оказались эвакуаторы грузоподъемностью до 2 т: в октябре спрос на них увеличился на 13% по сравнению с сентябрем. Спрос на технику грузоподъемностью от 2,5 до 3 т вырос на 4%, а эвакуаторы от 3 т и больше искали на 6% чаще. Среди способов погрузки самый активный рост интереса продемонстрировала частичная погрузка: ее выбирали на 9% активнее. Интерес к методу «жесткая сцепка» вырос на 8%, тогда как спрос на услуги эвакуатора‑манипулятора и транспортировку с помощью лебедки увеличился на 5%.

Также аналитики рассказали, что спрос на покупку новых эвакуаторов в сентябре – октябре вырос на 17,2% по сравнению с июнем – июлем, а предложение — на 19,9%. Их средняя цена снизилась на 3,6% и составила 6,05 млн рублей. На вторичном рынке спрос на эвакуаторы вырос на 22,5%, средняя цена составила 1,8 млн рублей.

