Россияне осенью стали чаще искать услуги эвакуатора

В октябре 2025 года россияне стали чаще искать услуги эвакуатора. По сравнению с сентябрем для грузовых автомобилей спрос на них вырос на 7%, а для автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей — на 6%. Об этом «Известиям» рассказали эксперты «Авито Услуг» и «Авито Спецтехники».

В связи с завершением мотосезона на 3% вырос спрос на эвакуацию мотоциклов и квадроциклов для консервации на зиму. Кроме того, россияне стали заранее готовить к зиме снегоходы: интерес к их эвакуации тоже увеличился на 3%.

Эксперты отметили, что в целом в октябре спрос на услуги эвакуаторов увеличился на 5%. Причинами стало то, что некоторые россияне несвоевременно озаботились сменой шин с наступлением холодов, и проблемы с запуском двигателя или зарядом аккумулятора.

Наиболее востребованными в октябре оказались эвакуаторы грузоподъемностью до 2 т: в октябре спрос на них увеличился на 13% по сравнению с сентябрем. Спрос на технику грузоподъемностью от 2,5 до 3 т вырос на 4%, а эвакуаторы от 3 т и больше искали на 6% чаще. Среди способов погрузки самый активный рост интереса продемонстрировала частичная погрузка: ее выбирали на 9% активнее. Интерес к методу «жесткая сцепка» вырос на 8%, тогда как спрос на услуги эвакуатора‑манипулятора и транспортировку с помощью лебедки увеличился на 5%.

Также аналитики рассказали, что спрос на покупку новых эвакуаторов в сентябре – октябре вырос на 17,2% по сравнению с июнем – июлем, а предложение — на 19,9%. Их средняя цена снизилась на 3,6% и составила 6,05 млн рублей. На вторичном рынке спрос на эвакуаторы вырос на 22,5%, средняя цена составила 1,8 млн рублей.