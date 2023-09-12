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Россиянам напомнили о новых правилах в поездах

12 сентября 2023 09:05
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Россиянам напомнили о новых правилах в поездах

В сентябре этого года начали действовать новые правила Минтранса России, которые регламентируют перевозки по железной дороге, эксперты подводят промежуточные итоги. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди новых пунктов: теперь в поездах дальнего следования купивший билет на нижнюю полку обязан предоставить место у столика соседу сверху для приема пищи. Часы четко зафиксированы: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 21:00 — не более 30 минут, в обед (12:00 до 15:00) — не более часа.

Также в Федеральной пассажирской компании добавили, что у проводника отныне есть право урегулировать спор, если он возникнет.

Помимо того, импровизированные концерты в поездах теперь вне закона. По новым правилам в вагонах поездов дальнего следования и в электричках запрещено играть на музыкальных инструментах.

Среди других нововведений — разрешение путешествовать с паспортом или свидетельством о рождении, у которого истек срок действия.

В том случае, если пассажиром оформлялся билет на старый паспорт, но он сдан на замену, разрешается ехать по временному удостоверению. Или по новому документу, если он уже получен, пишет Газета. 

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