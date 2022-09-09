Российских водителей предупредили о риске получить новые штрафы

Я нашел ошибку
Главные новости:
В исправительном учреждении состоялось торжественное построение сотрудников. 
В ИК-26 УФСИН СО отметили день образования колонии
Сборная команда Самарской области завоевала серебряные медали.
В Москве завершился Кубок России по пляжному регби
За обслуживание Дворца спорта в Самаре заплатят 28,5 млн рублей
За обслуживание Дворца спорта в Самаре заплатят 28,5 млн рублей
В Самаре встретили в стенах Администрации официальную делегацию из города-партнера Бреста
В Самаре встретили в стенах Администрации официальную делегацию из города-партнера Бреста
В Самаре будут судить троих обвиняемых в сбыте поддельных банковских купюр
В Самаре будут судить троих обвиняемых в сбыте поддельных банковских купюр
Делегация Самарской области поздравила жителей Снежного с Днем освобождения Донбасса
Делегация Самарской области поздравила жителей Снежного с Днем освобождения Донбасса
Заботиться о любимых собаках Елизаветы II будет принц Эндрю
Заботиться о любимых собаках Елизаветы II предположительно будет принц Эндрю
Российские власти отказались от идеи включить товары всех брендов в список параллельного импорта.
Российские власти отказались от идеи включить товары всех брендов в список параллельного импорта
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.8
-0.38
EUR 60.7
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев ждут на фестивале «Время читать: Открытый космос» 10 и 11 сентября! 
Жители Тольятти получили призы от «ЭнергосбыТ Плюс»
 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Российских водителей предупредили о риске получить новые штрафы

9 сентября 2022 12:06
156
Российских водителей предупредили о риске получить новые штрафы

Российских водителей предупредили о риске получить новые штрафы с камер видеофиксации. Юрист Дмитрий Безделин заявил, что действующие законы позволяют фиксировать непристегнутых пассажиров с помощью камер. Об этом пишет Autonews.ru.

По словам Безделина, в правилах дорожного движения сказано, что водитель должен быть пристегнутым и не перевозить пассажиров без ремня безопасности. В КоАП прописано, что подобное нарушение могут зафиксировать с помощью специальных технических устройств.

Юрист подчеркнул, что нет прямого законодательного запрета на привлечение собственника авто с помощью камер к административной ответственности за пассажира без ремня, пишет Лента.

«Однако совсем неясно, по какой статье будет квалифицировано данное деяние — по статье 12.6 или статье 12.29 КоАП. Ведь нельзя привлечь собственника и за нарушение правил пассажиром, и за то, что водитель не проконтролировал, что его пассажиры непристегнуты», — сказал специалист.

Эксперт в области фото- и видеофиксации Григорий Шухман сообщил, что для камеры нет большой разницы, что фиксировать — непристегнутый ремень у пассажира или у водителя. «Принцип тот же, ремень только с другой стороны. Вопрос в ракурсе. С обочины хуже видно пассажирское правое плечо, с оси дороги — водительское левое плечо», — заявил эксперт.

Ранее доцент Анастасия Рагулина предупредила россиян о неожиданных штрафах, которые они могут получить за ремонт автомобиля. По ее словам, закон запрещает не только ремонт, но и мытье машин в непредназначенных для этого местах.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
9 сентября 2022  12:48
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
249
В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта
9 сентября 2022  11:41
В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта
170
самарские аграрии наращивают производство с господдержкой
9 сентября 2022  11:05
Самарские аграрии наращивают производство с господдержкой
163
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
8 сентября 2022  13:07
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
1228
Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов
8 сентября 2022  10:07
Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов
373
Весь список