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Российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы: шесть перевозчиков летают в восемь стран, включая Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Об этом заявили в Минтрансе. Для осуществления зарубежных рейсов перевозчики используют воздушные суда, у которых нет риска быть задержанными за границей.

Рейсы в Россию осуществляют 29 зарубежных авиакомпаний из 20 стран, среди которых Армения, Белоруссия, Израиль и ОАЭ.

В Минтрансе отметили, что обеспечивают потребности населения в авиаперевозках, опыт пандемии позволил оперативно принять необходимые решения, сообщает Радио Маяк.