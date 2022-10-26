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Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 3 ноября

26 октября 2022 11:21
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Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 3 ноября

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России. Запрет действует до 3:45 по мск 3 ноября, говорится в пресс-релизе ведомства.

Ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В качестве альтернативы рекомендовано использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Режим временного ограничения полетов ввели 24 февраля на фоне российской военной операции на Украине. Его продляют уже в 40-й раз. Правительство в августе сообщило, что выделит 2,5 млрд руб. простаивающим аэропортам, пишет Коммерсантъ.

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