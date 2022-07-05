Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России продлен до 12 июля

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Режим временного ограничения полетов на юге и в центральной части Российской Федерации продлен до 03.45 мск 12 июля. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

В последний раз этот режим был продлен до 6 июля.

Таким образом, в указанный период все рейсы отменены в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендуют использовать для перевозки пассажиров альтернативные аэропорты — в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Остальные российские аэропорты работают в обычном режиме.

Россия закрыла часть аэропортов с 24 февраля на фоне проведения военной операции на Украине. Первоначально ограничение на осуществление полетов власти вводили до 2 марта. На фоне закрытия воздушного сообщения с рядом городов на юге в РЖД решили ввести в эксплуатацию дополнительные поезда, сообщает Газета.