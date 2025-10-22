Я нашел ошибку
В Самаре покрасили крышу цирка
судейство в матче ЦСКА — «Акрон» вызвало критику обеих команд
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет премьерный спектакль на фестивале «МАРШАК» в Воронеже
В Рождествено продают бывшую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки»
В Самарской области может появиться ведомство, которое будет следить за блогерами и СМИ.
Работников городского пассажирского транспорта поздравили в Самаре
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
Проект дальнейшего восстановления Хлебной площади разработают в Самаре
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ

22 октября 2025 20:06
138
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ

Теперь детям – гражданам РФ до 14 лет – для выезда за пределы России на поездах, отправляющихся с 20 января 2026 года, оформление билетов будет осуществляться только по заграничному паспорту. Оформить билет как раньше по свидетельству о рождении будет невозможно.

Изменения в правила пересечения границы действуют в соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2025 г. № 257-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 30 Закона РФ «О Государственной границе Российской Федерации» и ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Дети, выехавшие за пределы РФ до 20 января по свидетельству о рождении, смогут вернуться обратно также по свидетельству и после этой даты.

 В том числе изменения будут действовать и при поездках в Республики Беларусь, Казахстан, Абхазия и другие государства. Напомним, продажа билетов в ряд стран открывается за 90 суток до отправления поезда. Так, например, в Беларусь 23 октября открывается продажа билетов на 20 января.

Билеты на поездки по территории России по-прежнему можно приобретать по свидетельству о рождении.

Важно: при покупке билета по льготным тарифам и посадке по ним в поезд ребёнку необходимо подтвердить гражданство РФ. Это можно сделать, предъявив свидетельство о рождении со штампом, подтверждающим наличие гражданства, или паспорт гражданина РФ (для детей старше 14 лет).

