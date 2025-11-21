Работу общественного транспорта Самары усилят в дни проведения футбольных матчей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».
В Самарской области прошел День правовой помощи детям 
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213.
Два предприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.73
-0.21
EUR 92.6
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Работу общественного транспорта Самары усилят в дни проведения футбольных матчей

21 ноября 2025 11:53
163
Работу общественного транспорта Самары усилят в дни проведения футбольных матчей

На поле стадиона «Солидарность Самара Арена» 21 ноября в 19:30 встретятся команды «Акрон» и «Сочи», а 23 ноября в 14:00 состоится домашний матч команд «Крылья Советов» и «Ростов». 

В период с 17:30 до 22:00 21 ноября, а также с 12:00 и до 16:30 23 ноября перевозчики обеспечат непрерывный контроль за бесперебойной работой муниципальных трамвайных маршрутов № 5, № 7 (работает в будние дни), № 11, № 12 (курсируют только в выходные дни), а также №№ 22, 24, 25 и проходящих в районе стадиона автобусных маршрутов №№ 1, 50, 51, 67, 83. 

Отметим, что 23 ноября перед матчем автобусы маршрутов №№ 1 и 67 будут заезжать непосредственно на территорию стадиона.

Фото по теме
Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре пункт приема металлолома мешает автобусам, горожане недовольны
21 ноября 2025, 10:56
В Самаре пункт приема металлолома мешает автобусам, горожане недовольны
Ситуацию прокомментировали представители Департамента транспорта областной столицы. Благоустройство
157
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025, 13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
21 ноября в Самаре пройдет Крестный ход, посвященный Собору Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Транспорт
601
В Елховском районе госавтоинспекторы провели рейд «Тахограф»
17 ноября 2025, 09:57
В Елховском районе госавтоинспекторы провели рейд «Тахограф»
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую работу с водителями грузового транспорта. Транспорт
412
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
167
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
175
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
595
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1241
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
617
Весь список