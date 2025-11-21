Работу общественного транспорта Самары усилят в дни проведения футбольных матчей

163

На поле стадиона «Солидарность Самара Арена» 21 ноября в 19:30 встретятся команды «Акрон» и «Сочи», а 23 ноября в 14:00 состоится домашний матч команд «Крылья Советов» и «Ростов».

В период с 17:30 до 22:00 21 ноября, а также с 12:00 и до 16:30 23 ноября перевозчики обеспечат непрерывный контроль за бесперебойной работой муниципальных трамвайных маршрутов № 5, № 7 (работает в будние дни), № 11, № 12 (курсируют только в выходные дни), а также №№ 22, 24, 25 и проходящих в районе стадиона автобусных маршрутов №№ 1, 50, 51, 67, 83.

Отметим, что 23 ноября перед матчем автобусы маршрутов №№ 1 и 67 будут заезжать непосредственно на территорию стадиона.