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Работа общественного транспорта Самары в новогодние праздники

27 декабря 2021 15:33
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В новогоднюю ночь будет продлена работа общественного пассажирского транспорта.

В целях улучшения транспортного обеспечения жителей городского округа Самара в новогоднюю ночь с 31.12.2021 на 01.01.2022 будет продлена работа общественного пассажирского транспорта:

- до 01:00 – работа метрополитена;

- до 03:00 – трамвайных маршрутов, в том числе № 3 «Ул. Чапаевская - Юнгородок», № 11 «Стадион «Самара Арена» - Автостанция «Аврора», № 20 «Ул. Фадеева - ул. Чапаевская», № 22 «15-й микрорайон - Ул. Галактионовская»;

- до 03:00 – троллейбусного маршрута № 13 «Завод «Экран» - Кинотеатр «Шипка»;

- до 03:00 – автобусных маршрутов № 1 «Красная Глинка - Железнодорожный вокзал», № 5д «Пос. Сухая Самарка - Губернский рынок», № 34 «Металлург - площадь Революции», № 41 «15-й микрорайон - универмаг «Юность», № 4 «Ул. Олимпийская - Железнодорожный вокзал», № 48д «Ул. Грозненская - Пригородный автовокзал», № 80 «Мкр. Волгарь - Железнодорожный вокзал», № 99 «Ул. Олимпийская - Железнодорожный вокзал», № 207 «Завод «Экран» - Хлебная площадь», № 213 «Кабельный завод - «Рынок «Норд» - Кабельный завод», № 217 «Ул. Транзитная - Дом Молодежи», № 226 «Ул. Солнечная - Хлебная площадь», № 261 «Завод «Экран» - 6-й причал», № 297 «Завод «Экран» - 6-й причал».

Также для перевозки граждан в Рождественскую ночь из Покровского кафедрального собора, храма во имя Апостолов Петра и Павла, храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевского и Софийского собора по окончании праздничных богослужений 7 января 2022 года к 02:00 будут предоставлены 5 автобусов.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Городской транспорт Самара

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